Albania sempre più ambita tra vacanze e tassazione
di Redazione
04/06/2019
L'Albania sta divenendo sempre più popolare tra i turisti grazie alla sua natura relativamente integra e alle sue belle spiagge. La costa albanese ha tanto da offrire, perché è rappresentata da un patrimonio archeologico di epoca illirica, greca, romana e ottomana. L'Albania è caratterizzata da: clima mediterraneo, spiagge incontaminate, una deliziosa arte culinaria, una cultura ricca di antiche tradizioni, incantevoli paesaggi di fiumi, laghi e una magnifica costa, topografia montuosa, manufatti dell'epoca della Guerra Fredda, ospitalità uniche e l'atmosfera selvaggia della campagna. L'Albania è una democrazia parlamentare, ha compiuto progressi nel suo sviluppo democratico, difatti col passare del tempo sta trasformando la sua economia in un sistema orientato al mercato. Al primo posto della classifica degli stati europei dove si pagano meno tasse troviamo l’Albania, la pressione fiscale è al 6,4%, così ripartita: l’IVA è al 20%, l’imposta sulle imprese al 15% e la tassa sul reddito prevede tre scaglioni, ossia lo 0%, il 13% e il 23% degli introiti da versare. Il turismo e le industrie connesse rappresentano già oltre un quarto - 26,2% - del PIL dell'Albania, una percentuale elevata che batte la quota nelle principali destinazioni turistiche come Grecia, Italia e Turchia, secondo i dati del World Travel and Tourism Council (WTTC). Comunque, quelli del settore ritengono che esista un enorme potenziale per ampliare i tipi di offerta turistica lontano dai tradizionali pacchetti vacanze. Come riportato dalla Direttrice di Fondacioni Europa di Tirana (Blerina Korreshi), la Strategia del Turismo dell’Albania 2013-2020, ancora in fase di stesura, valuta il turismo come un settore importantissimo per l’economia, e come una priorità strategica da sviluppare mediante investimenti nelle infrastrutture ed il perfezionamento dei servizi. L’Albania persiste a proporsi come una delle destinazioni dalle grandi potenzialità di sviluppo sul mercato italiano e non solo, ed anche per questo sono sempre di più gli investimenti turistici in Albania, come testimoniato da Fia Albania. La maggior parte dei turisti internazionali che si recano in Albania provengono da Kosovo, Macedonia, Montenegro, Grecia e Italia. I turisti stranieri provengono soprattutto dall'Europa orientale, in particolare dalla Polonia e dalla Repubblica ceca, ma anche da paesi dell'Europa occidentale come Germania, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Scandinavia e altri. Come già abbiamo detto, la costa albanese in questi ultimi anni è diventata sempre più un’ambita meta turistica, ma anche una zona attrattiva per fare impresa, in modo particolare per gli investitori italiani, dovuto: al basso costo del lavoro, ad una larga estensione della lingua italiana, alla posizione strategicamente interessante e grazie sopratutto al sistema fiscale. Le destinazioni più gettonate e ambite sono le coste illiriche, perché presentano un paesaggio ricco di bellezze naturali e gradevoli condizioni climatiche accompagnate la maggior parte dei giorni all’anno da temperature miti. Le spiagge sono caratterizzate dal tipico fondale basso, mentre le spiagge rocciose attribuiscono a questo mare una suggestiva attrattiva. Tra le mete più rinomate, vi è Valona e nei suoi dintorni Zvernec ( una piccola isola piena di storia e di uno scenario mistico. Anche le spiagge di Dhermi e quella di Himare rappresentano un'attrattiva per i turisti provenienti da ovunque, così come Porto Palermo caratterizzato dal mare cristallino e la fortezza ottomana di Ali Pasha. Lo scenario affascinate è Occhio Blu, si tratta di una sorgente carsica divenuta ormai tappa fissa di ogni itinerario. Saranda è altresì un posto apprezzato e ricco di aree attrezzate per i turisti. La città di Tirana, il cuore del paese, concede un originale bellezza architettonica ed è contraddistinta da quartieri innalzati con stili diversi nelle varie epoche e egemonie straniere. Con i suoi bar, club e taverne, Tirana merita di essere scoperta sia di giorno che di notte. Gli albanesi sono conosciuti come persone accoglienti per la loro calorosa ospitalità. Se l'Albania sarà la meta desiderata per la vostra prossima vacanza, vi suggeriamo i migliori posti da visitare in questo splendido posto:Kruja, Spiaggia di Himara, Piazza principale di Tirana, Llogara Pass, Berat, Saranda, Gjirokastra, Kruja, Theth National Park, Isole Ksamil, Scutari, Vlore, Chiesa bizantina ad Apollonia, Durazzo, Lago Koman, Pogradec...
