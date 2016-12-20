Home Attualità Tappa e stappa: "Avellino Ex Post" il 24 dicembre brinda al Natale con i cittadini

Tappa e stappa: "Avellino Ex Post" il 24 dicembre brinda al Natale con i cittadini

di Redazione 20/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

“Avellino Ex Post”, domani il trionfo delle tradizioni musicali irpine. Il 24 dicembre “Tappa e stappa”, tour per cicloturisti appassionati di vino: ad ora di pranzo brindisi augurale per tutta la città lungo il Corso. Dopo il successo di “Komikamente”, la rassegna di comici napoletani al Centro sociale “Samantha della Porta”, ecco il “trionfo” delle tradizioni musicali irpine. Domani, mercoledì 21 dicembre, appuntamento con “Che suoni?”, spettacolo a cura di Giuseppe Mauro incentrato sulle tradizioni musicali irpine in cui sarà raccontata l’origine degli strumenti più antichi. Si inizia alle 18.30, con la Chiesa del Carmine, in pieno centro storico, a fare da sfondo. E con l’avvicinarsi del Natale, “Avellino Ex Post” aspetterà tutti i cittadini per un brindisi augurale lungo il Corso Vittorio Emanuele. Nella mattinata della vigilia, infatti, spazio a “Tappa e stappa”, tour dedicato ai cicloturisti che percorreranno le strade della tradizione enologica irpina, toccando i punti simbolo dei suoi grandi vini. Al termina del “tour”, si brinderà lungo il Corso, nei pressi delle casette di Natale. Un “aperitivo” gustoso, in attesa della tre giorni dedicata all’enogastronomia irpina con “Irpinia Streat Mood” prevista dal 27 al 29 dicembre in piazza Libertà, con la città capoluogo che diventa capitale del gusto, tra grandi vini e agroalimentare di qualità.