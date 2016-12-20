Home Dai Comuni Montoro, un Natale Social-e

Montoro, un Natale Social-e

di Redazione 20/12/2016

Montoro, una città...tante realtà. Un buon numero di iniziative illumina questo fine 2016 grazie alle Associazioni ed ai commercianti del territorio. Aps SS Salvatore di Torchiati, AssociArte di San Pietro, Attiviamo Aterrana e la Proloco Banzano le realtà più attive. Grande impegno da parte dei giovani della Frazione San Pietro membri di AssociArte che hanno allestito le luminarie ed organizzato il "Villaggio di Babbo Natale ". Estro e Creatività a Torchiati dove i membri del Aps SS Salvatore, in collaborazione con le attività commerciali, con tanta fatica e fondi propri hanno addobbato il paese, aperto l'ufficio di Babbo Natale , proporranno il Capodanno in Piazza ed hanno costruito in Piazza Municipio l'Albero Alternativo con ben 15,000 bicchieri, più di 10 metri d'altezza e fantasia che sta destando l'interesse di tutto la Valle dell'Irno e non solo. Attiviamo Aterrana invece darà il suo tocco di magia a questo Natale con l'allestimento del Presepe Vivente tra i vicoli dello storico borgo nei giorni 26 e 27 dicembre e 6 gennaio, anche questa iniziativa è frutto di fatica e delle offerte di privati. Infine la Proloco Banzano che con grande impegno ha anch'essa addobbato la Frazione, allestito i Mercatini di Natale ed animato diverse giornate della Frazione di questo Natale 2016. E proprio a Banzano l'ente Comunale ha collaborato, tramite Montoro Felix, alla fase iniziale dei "Mercatini di Natale" della Proloco Banzano pubblicizzando e offrendo l'intrattenimento delle prime serate. Prossimi eventi Natalizi a Montoro: I Mercatini di Natale della Proloco Banzano fino al 8 gennaio Il Presepe Vivente di Aterrana il 26 e 27 dicembre e 6 gennaio dalle ore 18:00 Party Town a Torchiati, il Capodanno in Piazza dalle ore 23:00 con tanta musica e l'estrazione di premi tra tutti i partecipanti.