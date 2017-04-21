Sindaci minacciati in Irpinia: la solidarietà di De Mita
di Redazione
21/04/2017
«Solo chi non conosce Costantino Giordano, come persona prima e come amministratore poi, può immaginare che qualche minaccia, come quelle che ha ricevuto, possa intimidirlo. E’ chiaro che il vile atto di cui è rimasto vittima suscita solo l’indifferenza del sindaco di Monteforte Irpino che ora più che mai si dedicherà instancabilmente alla sua comunità come sta facendo dalla sua elezione a primo cittadino». Lo dichiara il deputato Giuseppe De Mita. «Non bisogna però sottovalutare – aggiunge De Mita – quello che sta accadendo in queste ore in Irpinia. Se si pensa alla vicenda, di segno simile e dalle conseguenze anche più drammatiche, che ha visto protagonista il primo cittadino di Montoro Mario Bianchino, cui pure estendo la mia vicinanza. E’ chiaro come episodi del genere, pur non avendo effetti sulla determinazione a governare di chi ne è colpito, generano condizioni di insicurezza nei cittadini. Solo un muro di solidarietà e di coesione può contrastare il diffondersi di una percezione di precarietà che mina il vivere civile e la dimensione sociale di ogni comunità. La solidarietà, perciò, è piena. Nella convinzione che solo attraverso una vicinanza autentica si possono sconfiggere comportamenti legati alla cultura della prevaricazione subdola, della minaccia elevata a sistema».
