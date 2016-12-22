Home Politica Montoro, l’europarlamentare Paolucci: “trasformare in associazione i comitati del No”

22/12/2016

Montoro- " I comitati SCELGONO, da qui la proposta di trasformare in Associazioni i tantissimi Comitati per il NO promossi da personalita' del PD, della sinistra e della società civile durante il referendum”. Afferma l'euro parlamentare Massimo Paolucci. I comitati scelgono è stato uno degli argomenti discussi ieri sera a Montoro, presso il giardino del gusto ospiti dell'on Andrea De Simone, dove si è tenuto un incontro regionale del partito democratico, l’altro PD quello che ha sostenuto fortemente il No al referendum. I democratici si sono confrontati sulle tematiche post referendarie: ripartire dai territori in vista delle prossime elezioni. Partendo dai territori inizia una nuova programmazione, questa volta partendo dal basso, dall’ascolto dei reali problemi un programma campano che dia attenzione ai giovani, alle imprese, sicurezza e problemi sociali. Presente all’incontro montorese, Alberta De Simone e tanti altri esponenti di sinistra. Sull'incontro l’europarlamentare PD Massimo Paolucci dichiara: “Dalla riunione di Montoro, riparte la nostra iniziativa per recuperare l'impegno politico, le tante energie che nei referendum hanno espresso una volontà di partecipare. Per la sinistra del Pd le priorità sono i problemi della gente che fatica ad arrivare a fine mese - aggiunge Paolucci - “I comitati ScelgoNo sono quelli che formeranno le Associazioni e si daranno appuntamento a Roma all'Assemblea Nazionale, post referendum, dei comitati "scelgono" il giorno 28/1/2017 alle ore 10.00 al teatro Frentani. Da qui la proposta di Paolucci di trasformare in Associazioni in tantissimi Comitati per il NO promossi da personalita' del PD,della sinistra e della societa'civile”.