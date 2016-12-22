Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro, l’europarlamentare Paolucci: “trasformare in associazione i comitati del No”

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro, l’europarlamentare Paolucci: “trasformare in associazione i comitati del No”
Montoro-  " I comitati SCELGONO, da qui la proposta di trasformare in Associazioni i tantissimi Comitati per il NO promossi da personalita' del PD, della sinistra e della società civile durante il referendum”. Afferma l'euro parlamentare Massimo Paolucci. I comitati scelgono è stato uno degli argomenti discussi ieri sera a Montoro, presso il giardino del gusto ospiti dell'on Andrea De Simone, dove si è tenuto un incontro regionale del partito democratico, l’altro PD quello che ha sostenuto fortemente il No al referendum. I democratici si sono confrontati sulle tematiche post referendarie: ripartire dai territori in vista delle prossime elezioni. Partendo dai territori inizia una nuova programmazione, questa volta partendo dal basso, dall’ascolto dei reali problemi un programma campano che dia attenzione ai giovani, alle imprese, sicurezza e problemi sociali. Presente all’incontro montorese, Alberta De Simone e tanti altri esponenti di sinistra.  Sull'incontro l’europarlamentare PD Massimo Paolucci dichiara: “Dalla riunione di Montoro, riparte la nostra iniziativa per recuperare l'impegno politico, le tante energie che nei referendum hanno espresso una volontà di partecipare. Per  la sinistra del Pd le priorità sono i problemi della gente che fatica ad arrivare a fine mese -  aggiunge Paolucci - “I comitati ScelgoNo sono quelli che formeranno le Associazioni e si daranno appuntamento a Roma all'Assemblea Nazionale, post referendum, dei comitati "scelgono"  il giorno 28/1/2017 alle ore 10.00 al teatro Frentani.  Da qui la proposta di Paolucci  di trasformare in Associazioni in tantissimi Comitati per il NO promossi da personalita' del PD,della sinistra e della societa'civile”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Laceno d’oro 2016, si conclude la 41° edizione. Premiato Il cinema sociale

Articolo Successivo

Associazioni: “Unite per evitare l’ampliamento dello STIR di Pianodardine”

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Provincia di Avellino, Domenico Biancardi Presidente e nomi 12 Consiglieri

Provincia di Avellino, Domenico Biancardi Presidente e nomi 12 Consiglieri

02/11/2018

Avellino/Verso le amministrative: Centrosinistra unito sull'Avvocato Pizza

Avellino/Verso le amministrative: Centrosinistra unito sull'Avvocato Pizza

10/05/2018

Amministrative Avellino 2018: centro destra tra Benigni e D'Ercole.

Amministrative Avellino 2018: centro destra tra Benigni e D'Ercole.

03/04/2018