Il "benvenuto" di Sibilia al Ministro Delrio: si ricorda dell'Irpinia solo per le elezioni
di Redazione
05/06/2017
Sibilia (M5S): “Irpinia senza ferrovia e progetti e Delrio viene ad Atripalda solo a fare propaganda elettorale” . Il “benvenuto” del portavoce pentastellato al Ministro “Delrio, il ministro delle Infrastrutture al Nord che si ricorda dell’Irpinia solo in campagna elettorale”. Così Carlo Sibilia in un post su facebook. Il portavoce irpino del Movimento Cinque Stelle “accoglie” il Ministro Graziano Delrio, atteso domani pomeriggio ad Atripalda. “Delrio - prosegue Sibilia - viene a fare propaganda ad Atripalda. Per un candidato sindaco che fino a ieri si dichiarava "fuori dai partiti". Sarebbe il ministro dei Trasporti, uno che però non disdegna nel dare una mano a Maria Etruria Boschi per salvare la banca del papà. Ovviamente al Sud, dove banche non ne abbiamo più, vengono solo a fare propaganda elettorale. Questo Ministro ha avallato 600 milioni di prestito ponte ad Alitalia più 300 milioni a fondo perduto da Invitalia. E intanto le aziende al Sud muoiono sotto la scure dei favori agli amici degli amici del Pd. E' il ministro della TAV Firenze che, udite udite, servirà a far risparmiare 4 minuti sulla tratta Roma-Milano. E viene ad Avellino dove hanno smantellato la ferrovia lasciandoci solo l'amianto dell'Isochimica. E per non parlare del TAV Torino Lione, Terzo Valico a Genova, miliardi di euro buttati in opere che al Nord non servono e non vuole nessuno. E intanto qui in Irpinia ci hanno lasciato senza uno straccio di treno. Avellino è l'unico capoluogo campano senza una stazione ferroviaria degna di questo nome”. Sibilia dà un “consiglio” a Paolo Spagnuolo, sindaco uscente e candidato con “Noi Atripalda”. “Faccia fare un giro al Ministro sulla Metropolitana leggera e le chieda se a Reggio Emilia, dove vive il Ministro, esiste un'opera così all'avanguardia. Le faccia fare un giro alla stazione degli Autobus dietro la motorizzazione di Avellino, si faccia dire se a Reggio Emilia hanno una stazione così bella. Il Ministro si ricorda dell'Irpinia solo in campagna elettorale. Arriverà qui con tanto di auto blu e scorta...del resto, hanno privato l'Irpinia di tutti gli altri mezzi di trasporto”.
