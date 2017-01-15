Emergenza Maltempo, copiose nevicate nella valle dell'Irno: in arrivo "Burian"

Maltempo - Come avevamo previsto la neve è tornata è lo ha fatto in maniera prepotente. Attorno alle 10 una fittissima nevicata mista a pioggia durata 20 minuti è stata il preludio all'intensa nevicata che sta accompagnando tutto il territorio irpino da alcune ore. Un repentino abbassamento delle temperature ha trasformato le gocce d'acqua in enormi fiocchi di neve. Sono bastati 10 minuti ed il manto nevoso ha coperto per alcuni centimetri le strade di tutti i comuni irpini, Avellino compresa. Al momento non si registrano particolare disagi, soprattutto sulle strade non sono segnalati incidenti. Tuttavia la situazione è in peggioramento. Il fronte gelido sta arrivando dal sud, per tanto le zone più colpite in questo momento sono iled i. Particolare attenzione nei tratti, dove sono segnalati decine centimetri di accumulo di coltre bianca. Intense le nevicate anche nel tratto autostradale che da Atripalda conduce nel Salernitano, attualmente autostrade per l'italia segnala una discreta percorribilità. L'osservatorio di Montevergine segnala che tra le ore 13 di oggi, domenica 15 gennaio, e le ore 13 di lunedì 16 gennaio potrebbero cadere fino a 50 centimetri di neve in Irpinia. Purtroppo i disagi legati alla neve non termineranno presto, in arrivo un secondo fronte freddo,che si affaccerà sull'irpinia a partire da martedì. Intanto in diversi comuni irpini è iniziato il, mezzi spargisale e spazza neve in azione.