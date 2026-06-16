E-mail marketing per ristoranti e fidelizzazione: funziona ancora?

Molti ristoratori hanno smesso di credere nell’email marketing, i motivi? Le newsletter vengono spesso percepite come uno strumento vecchio, poco letto, lontano dal modo in cui i clienti scoprono e scelgono un locale in mezzo a social, WhatsApp e prenotazioni derivanti da una ricerca su Google Maps.

Eppure, se si osservano i ristoranti che riescono davvero a costruire una base di clienti fedeli, emerge un dato spesso tralasciato nelle analisi: ossia che l’e-mail continua a funzionare, ma solo quando diventa la naturale estensione della prenotazione. Il problema non è il canale in sé, ma il modo in cui è stato usato finora.

Perché la “vecchia” newsletter non basta più

Per capire se l’e-mail abbia ancora senso per un ristorante, bisogna partire da ciò che ha smesso di funzionare. Per anni molte newsletter sono state gestite come un megafono: lo stesso messaggio inviato a tutti, a prescindere da quante volte una persona sia stata nel locale o da quanto tempo manchi dall’ultima visita.

I contenuti spesso ruotano intorno a comunicazioni autoreferenziali: “siamo aperti”, “abbiamo un nuovo menù”, “vi aspettiamo questo weekend” senza un motivo concreto per prenotare proprio in quel momento.

A questo si aggiunge una gestione irregolare della frequenza: lunghi periodi di silenzio, seguiti da una serie di invii solo quando ci si accorge che la sala è più vuota. In questo schema chi ha cenato ieri e chi non si vede da due anni riceve lo stesso testo, con lo stesso tono e la stessa urgenza.

È comprensibile che, in queste condizioni, la sensazione diffusa sia che “l’email non serva più a niente”. In realtà, ciò che manca è il legame tra quello che accade nel ristorante e ciò che il cliente riceve nella sua casella di posta.

Come usare l’e-mail e la newsletter per farla funzionare davvero?

Quando l’e-mail viene agganciata alla storia concreta del cliente, i risultati cambiano radicalmente. Perché non si tratta di un messaggio generico, ma di un modo per essere presenti nei momenti giusti, con parole che hanno un senso per chi le riceve.

Pensiamo a cosa succede il giorno dopo una cena: un messaggio di ringraziamento, magari con una richiesta di feedback e un invito discreto a tornare in una determinata fascia oraria, viene percepito come una continuazione naturale dell’esperienza, non come pubblicità fredda.

Lo stesso vale per le ricorrenze: se dalla prenotazione precedente emerge che un cliente ha festeggiato un compleanno, ricevere un invito dedicato a distanza di un anno, pochi giorni prima della stessa data, ha un’efficacia completamente diverso rispetto a un annuncio generico.

Anche la promozione di menù stagionali o serate a tema diventa più efficace quando si parla a chi ha già mostrato interesse per quel tipo di proposta, per esempio chi ha partecipato a una degustazione o ha scelto un percorso di abbinamento vini. In tutti questi casi l’e-mail è percepita come un promemoria utile in un momento rilevante.

Dal coperto al contatto: il valore del database clienti

La condizione di base perché tutto questo accada è l’esistenza di un vero database clienti. Non basta un elenco di indirizzi recuperati nel tempo: servono dati strutturati, collegati alle prenotazioni reali.

Ogni prenotazione contiene informazioni preziose: quante volte una persona è venuta, in quali turni preferisce cenare, se si presenta regolarmente o se ha saltato degli appuntamenti, se ha lasciato un feedback, se ha indicato occasioni particolari come compleanni o anniversari.

Quando questi dati restano chiusi in un quaderno o dispersi in un foglio Excel, il loro valore si esaurisce alla fine del servizio. Il giorno dopo la cena, quella relazione torna a zero.

Se invece le informazioni vengono raccolte in modo strutturato all’interno di un gestionale, diventano la base per una comunicazione che non parte da zero ogni volta.

Automazioni: quando l’e-mail lavora mentre la sala è piena

Uno dei principali ostacoli per i ristoratori che vorrebbero comunicare meglio è il tempo. Tra servizio, fornitori, gestione dello staff e incombenze amministrative, ritagliarsi ore per ideare e scrivere campagne con costanza è spesso irrealistico, ecco perché sono importanti le automazioni collegate alle prenotazioni.

Immaginiamo che il giorno dopo ogni cena parta automaticamente un messaggio di ringraziamento, con un invito a lasciare una recensione o con una proposta per tornare in un giorno feriale meno affollato. Nessuno deve ricordarsi di farlo manualmente: la regola è impostata una volta e continua a lavorare.

Allo stesso modo, si può decidere che chi non prenota da novanta o centottanta giorni riceva un messaggio costruito per riattivare il rapporto, magari con un incentivo soft a tornare.

Le date di compleanno annotate al momento della prenotazione possono diventare l’innesco per un’e-mail inviata qualche giorno prima, con una proposta dedicata per festeggiare di nuovo nello stesso locale. Anche le serate speciali possono essere comunicate solo a chi in passato ha partecipato a eventi simili, aumentando la pertinenza del messaggio.

Per molti ristoranti indipendenti, il vero salto non è “iniziare a fare email marketing”, ma smettere di considerarlo un lavoro extra da affrontare solo quando avanza tempo.

Oggi per chi vuole gestire al meglio la propria attività di marketing automation per il ristorante è possibile utilizzare piattaforme dedicate come Cooperto: un software specifico dedicato a locali e ristoranti che oltre a una gestione semplificata delle prenotazioni, tra i suoi strumenti mette a disposizione un sistema di marketing Automation che permette di raggiungere i clienti via WhatsApp, SMS ed e-mail con flussi corretti e strategie strutturate, rendendo la prenotazione un’occasione per attrarre nuove persone e fidelizzarle.

E-mail, WhatsApp e social: canali che si completano

Parlare di e-mail marketing oggi non significa ignorare gli altri strumenti di comunicazione che un ristorante ha a disposizione.

WhatsApp, SMS e social sono tasselli di un’unica strategia. I messaggi istantanei funzionano molto bene per conferme rapide, promemoria e comunicazioni dell’ultimo minuto, ad esempio quando si vuole ricordare una prenotazione poche ore prima o gestire una lista d’attesa.

L’email trova il suo spazio naturale quando c’è bisogno di più tempo e attenzione: presentare un nuovo menù in modo completo, spiegare una serata a posti limitati, ricontattare con calma chi non si vede da tempo.

Non si tratta quindi di scegliere “il canale migliore”, ma di costruire un percorso coerente, in cui il cliente può scoprire il ristorante sui social, prenotare online, ricevere conferma e promemoria su un canale immediato, e nel tempo essere coinvolto con e-mail che approfondiscono la relazione.

Quando gli strumenti sono integrati tra loro, il risultato non è una somma di messaggi scollegati, ma un dialogo continuo, percepito come naturale.

Le condizioni perché l’e-mail marketing funzioni davvero?

La domanda iniziale: l’e-mail marketing per ristoranti funziona ancora? Ha dunque senso solo se la si lega a condizioni concrete.

Per un locale, questo canale continua a essere efficace quando il database è reale e aggiornato, i contatti sono raccolti con consenso e collegati a prenotazioni vere, non a liste casuali. Serve almeno una segmentazione di base, che distingua chi viene spesso da chi manca da mesi, chi ha festeggiato occasioni speciali da chi è passato una sola volta.

I messaggi devono essere coerenti con l’identità del ristorante: testi, immagini e offerte dovrebbero restituire la stessa atmosfera che si vive in sala, evitando template generici che potrebbero appartenere a chiunque.

Le automazioni non devono essere complesse per essere efficaci: poche regole chiare, impostate bene, producono risultati migliori di campagne occasionali improvvisate all’ultimo momento.

Soprattutto, è necessario che l’e-mail non viva scollegata dalla gestione delle prenotazioni. Quando le campagne partono dai dati che il ristorante genera ogni sera, e non da un file Excel aggiornato a metà, ogni invio ha un motivo preciso.