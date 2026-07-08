Edoardo Gignoli osserva come uno dei cambiamenti più significativi dell'economia internazionale degli ultimi anni sia il ritorno delle politiche protezionistiche. Dopo decenni caratterizzati dalla progressiva liberalizzazione degli scambi, le principali potenze economiche stanno tornando a utilizzare dazi, restrizioni commerciali e controlli sulle esportazioni come strumenti di politica economica e geopolitica.

Le tensioni tra Stati Uniti, Cina e Unione Europea hanno inaugurato una nuova fase che molti analisti definiscono una "guerra commerciale fredda": una competizione economica permanente che raramente sfocia in un blocco totale degli scambi, ma che modifica profondamente le regole del commercio globale.

Per le grandi multinazionali queste dinamiche rappresentano una sfida complessa. Per le piccole e medie imprese, invece, possono trasformarsi rapidamente in un problema strategico capace di influenzare costi, investimenti e prospettive di crescita.

Cosa sono i dazi e perché vengono utilizzati

I dazi sono imposte applicate sui beni importati da altri paesi. Tradizionalmente vengono utilizzati per proteggere le industrie nazionali dalla concorrenza estera oppure per aumentare le entrate fiscali.

Negli ultimi anni, tuttavia, il loro utilizzo ha assunto una dimensione più ampia.

Le principali motivazioni includono:

protezione delle industrie strategiche;

sicurezza nazionale;

riequilibrio della bilancia commerciale;

tutela dell'occupazione domestica;

pressione politica nei confronti di paesi concorrenti.

I dazi sono diventati strumenti di influenza geopolitica tanto quanto strumenti economici.

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina

L'attuale fase di tensione commerciale ha avuto origine nel confronto tra Washington e Pechino.

Gli Stati Uniti hanno introdotto dazi su centinaia di miliardi di dollari di prodotti cinesi con l'obiettivo dichiarato di ridurre il deficit commerciale e contrastare pratiche considerate scorrette, come il trasferimento forzato di tecnologia e i sussidi statali alle imprese.

La Cina ha risposto con misure analoghe nei confronti delle esportazioni americane.

Anche se alcune restrizioni sono state attenuate nel tempo, la competizione strategica tra le due potenze è rimasta elevata e si è estesa a settori tecnologici particolarmente sensibili:

semiconduttori;

intelligenza artificiale;

telecomunicazioni;

tecnologie quantistiche;

infrastrutture digitali.

Oggi il confronto va ben oltre il semplice commercio.

L'Unione Europea tra alleanza e competizione

L'Europa si trova in una posizione particolarmente complessa.

Da un lato mantiene una forte alleanza politica con gli Stati Uniti. Dall'altro deve preservare importanti relazioni commerciali con la Cina, che rappresenta uno dei principali partner economici del continente.

Negli ultimi anni Bruxelles ha adottato misure più assertive nei confronti delle importazioni considerate distorsive della concorrenza.

Le indagini sui sussidi statali cinesi nel settore delle auto elettriche rappresentano uno degli esempi più evidenti di questa nuova strategia.

L'obiettivo europeo è ridurre le dipendenze strategiche senza interrompere completamente i rapporti commerciali internazionali.

La nascita del "de-risking"

Un concetto sempre più utilizzato nelle politiche economiche europee è quello di de-risking.

A differenza del decoupling, che implica una separazione netta tra economie, il de-risking punta a ridurre i rischi associati a eccessive dipendenze da singoli fornitori o paesi.

Ciò significa:

diversificare le fonti di approvvigionamento;

aumentare la produzione interna di beni strategici;

rafforzare le partnership con paesi considerati affidabili;

sviluppare filiere più resilienti.

Si tratta di una strategia che potrebbe caratterizzare il commercio internazionale per molti anni.

Perché le PMI sono particolarmente esposte

Le piccole e medie imprese dispongono generalmente di risorse più limitate rispetto alle grandi multinazionali.

Quando vengono introdotti nuovi dazi o restrizioni commerciali, le PMI spesso incontrano maggiori difficoltà nell'adattarsi rapidamente.

Le principali criticità riguardano:

aumento dei costi delle materie prime;

rincaro dei componenti importati;

necessità di trovare nuovi fornitori;

maggiore complessità burocratica;

riduzione dei margini operativi.

Molte aziende europee dipendono infatti da componenti prodotti in Asia o negli Stati Uniti, rendendo difficile una sostituzione immediata delle forniture.

L'aumento dei costi lungo la supply chain

Uno degli effetti più evidenti delle guerre commerciali è l'aumento dei costi lungo le catene di approvvigionamento.

Quando un prodotto attraversa più paesi prima di arrivare al consumatore finale, ogni barriera commerciale aggiuntiva può generare rincari significativi.

Le imprese si trovano quindi di fronte a tre possibili alternative:

assorbire i maggiori costi riducendo i margini; trasferire i rincari ai clienti; riorganizzare la catena produttiva.

Nessuna di queste opzioni è priva di conseguenze.

Per molte PMI europee, la gestione di questo equilibrio rappresenta una delle principali sfide strategiche del prossimo decennio.

Nuove opportunità per le imprese europee

Le tensioni commerciali non producono soltanto effetti negativi.

In alcuni casi possono creare opportunità per aziende capaci di posizionarsi all'interno delle nuove catene del valore regionali.

Le imprese europee specializzate in:

componentistica avanzata;

automazione industriale;

tecnologie energetiche;

manifattura di precisione;

servizi logistici;

potrebbero beneficiare dei processi di reshoring e nearshoring attualmente in corso.

La crescente ricerca di fornitori affidabili e geograficamente vicini apre infatti nuovi spazi competitivi.

La geopolitica entra nei consigli di amministrazione

Uno degli aspetti più interessanti di questa fase storica è che la geopolitica non è più un tema riservato ai governi.

Oggi le decisioni aziendali devono considerare fattori che fino a pochi anni fa apparivano marginali:

relazioni diplomatiche;

sanzioni economiche;

sicurezza energetica;

stabilità politica;

rischio paese.

La capacità di interpretare gli scenari internazionali sta diventando una competenza fondamentale per manager e imprenditori.

Conclusioni

Le guerre commerciali fredde tra Stati Uniti, Cina e Unione Europea rappresentano uno dei fenomeni economici più rilevanti del XXI secolo.

Sebbene i dazi siano spesso presentati come strumenti di tutela economica, i loro effetti si estendono ben oltre il commercio internazionale, influenzando investimenti, occupazione e competitività.

Come evidenzia Edoardo Gignoli, il successo delle imprese nei prossimi anni dipenderà sempre più dalla capacità di adattarsi a un contesto globale caratterizzato da maggiore frammentazione, nuove alleanze economiche e crescenti considerazioni geopolitiche. Per le PMI, comprendere questi cambiamenti non sarà semplicemente utile, ma essenziale per restare competitive.