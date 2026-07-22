C'è un filo che lega da oltre un secolo l'Irpinia agli Stati Uniti, ed è fatto di valigie di cartone, transatlantici partiti da Napoli e famiglie intere che hanno rifatto la propria vita dall'altra parte dell'oceano. Tra la fine dell'Ottocento e il Novecento migliaia di irpini hanno lasciato le proprie case per cercare fortuna in America, portando con sé dialetto, ricette e tradizioni che, ancora oggi, sopravvivono in tasche di comunità italo-americane sparse tra New York, il New Jersey e la Pennsylvania.

Non è un caso che tanti discendenti di quelle famiglie tornino periodicamente in Irpinia per riscoprire le proprie radici, con la stessa curiosità con cui, oggi, sempre più irpini scelgono di fare il viaggio inverso: andare a vedere con i propri occhi l'America che i nonni e i bisnonni raccontavano nelle lettere.

New York, la porta d'ingresso di tanti emigranti italiani

Per chi vuole ripercorrere questa storia, New York resta il punto di partenza quasi obbligato. È qui che arrivavano i piroscafi carichi di emigranti provenienti dal Sud Italia, ed è qui che ancora oggi si respira quell'atmosfera multiculturale che ha reso la città un crocevia di popoli. Little Italy, per quanto ridimensionata rispetto al passato, conserva ancora tracce di quella storia tra insegne, trattorie storiche e feste di quartiere.

Ma New York è, ovviamente, molto più di questo: i grattacieli di Manhattan, Central Park che si attraversa a piedi o in bicicletta, il ponte di Brooklyn al tramonto, i musei che meriterebbero da soli un'intera settimana di visita. Una città che va vissuta con calma, magari alternando le grandi icone turistiche a quartieri meno battuti dove si respira la vita quotidiana newyorkese.

Ellis Island, il museo della memoria

Chi vuole approfondire davvero la storia dell'emigrazione italiana non può perdersi Ellis Island, l'isolotto di fronte a Manhattan dove tra il 1892 e il 1954 sono transitati oltre dodici milioni di emigranti provenienti da tutta Europa, moltissimi dei quali dal Sud Italia. Oggi l'edificio principale ospita un museo che ricostruisce, attraverso fotografie, oggetti personali e testimonianze, il percorso che ogni emigrante doveva affrontare prima di poter finalmente mettere piede sul suolo americano: le visite mediche, gli interrogatori, l'attesa, la paura di essere respinti dopo un viaggio di settimane in mare.

Per chi ha un cognome irpino, non è raro imbattersi, tra i registri digitalizzati consultabili anche online, in nomi di famiglia familiari: un'esperienza che trasforma una semplice visita turistica in qualcosa di molto più personale.

Un viaggio che unisce memoria e scoperta

Per chi ha radici irpine e vuole unire la curiosità storica alla voglia di scoprire gli Stati Uniti, un itinerario che parte da New York e si allarga verso la costa Est - tra Boston, Philadelphia e Washington - permette di toccare con mano sia la storia dell'emigrazione italiana sia alcuni tra i luoghi più significativi della storia americana più recente.

Organizzare un viaggio del genere richiede però una certa attenzione: capire come muoversi tra le città, dove alloggiare, quali quartieri vale la pena visitare con calma. Xplore America, tour operator italiano specializzato esclusivamente in viaggi negli Stati Uniti e in Canada da oltre vent'anni, mette a disposizione una guida di viaggio dedicata a New York e alla costa Est, oltre a itinerari su misura pensati per chi vuole vivere l'America con i tempi e i ritmi giusti, senza rincorrere in tre giorni ciò che meriterebbe settimane.

Che sia un viaggio della memoria o semplicemente la voglia di scoprire una delle metropoli più affascinanti del mondo, New York resta una tappa capace di emozionare chiunque abbia radici che affondano, anche solo in parte, in quella storia di partenze e di ricominciamenti che ha attraversato l'Irpinia per generazioni.