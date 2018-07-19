Home Attualità Ariano Irpino, Sergio Mattarella sarà nel comune: ecco quando

di Redazione 19/07/2018

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ad Ariano Irpino. Ormai è ufficiale, la più alta carica dello stato sarà presente all'edizione 2018 del meeting le due culture. La presenza di Sergio Mattarella è prevista per il 5 settembre, quando ci sarà proprio l'inaugurazione del meeting. Si tratterà di un momento storico per l'evento di rilevanza internazionale. Il tema della decima edizione del meeting sarà "Cosmologia. L'uomo eterno Ulisse nell'infinità dei mondi." Sergio Mattarella ad Ariano Irpino La decima edizione del meeting due culture sarà particolarmente importante per Ariano Irpino. Il momento è, di per sè, un qualcosa di già molto importante sia per gli intenti sia per ciò che viene offerto. La diffusione della cultura offerta da Biogem si arricchirà, quest'anno, di un nuovo importante tassello. Il meeting due culture quest'anno ha, come tema "Cosmologia. L'uomo eterno Ulisse nell'infinità dei mondi.". Ma sarà la presenza di Sergio Mattarella la vera sorpresa per il comune di Ariano Irpino, che vivrà - il 5 settembre - un vero e proprio momento storico. La più alta carica dello Stato sarà presente nel comune irpino il 5 settembre, quando il meeting inizierà, proprio per inaugurare lo stesso. Il programma del meeting Si tratterà della decima edizione del meeting due culture, che quest'anno proporrà una riflessione molto importante sull'universo in cui viviamo. Riflessioni generali che si caleranno, poi, nello specifico attraverso approfondimenti su cellule, buchi neri, vita e vivibilità, ipotesi sulla creazione dell'universo. Insieme ai temi trattati ci sarà anche l'occasione di poter godere di musica e arte, attraverso l'organizzazione serale degli eventi. In definitiva, il meeting durerà 5 giorni, da mercoledì 5 settembre fino a domenica 9 settembre. Insieme alle altre presenze, ci sarà anche quella di Gigi Marzullo. Si tratterà di un importante momento di dialogo, informazione e condivisione, arricchito anche dalla presenza del Presidente della Repubblica - Sergio Mattarella - ad inaugurare l'evento.