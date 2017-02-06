Tra yogurt e poesia: Allo yoog di Solofra rivive la cultura irpina

Come l'amore va cercato fuori del matrimonio, così la cultura va cercata fuori delle sue istituzioni. Citava Anacleto Verrecchia, ed è proprio quello che è successo ieri sera all’appuntamento più in voga di Avellino dal tema “” promossa dalla sociologa poetessae il gruppo d’artisti e liberi pensatori Campani: un reading di poesie, commedie e mostre di opere d’arte a cura degli artisti campani intervenuti ieri a Solofra. L’Incontro si è svolto presso la saletta accogliente dellae conta di diventare l’inizio di una serie d’incontri culturali dell’anno 2017, il prossimo appuntamento è previsto per, un reading di poesie dedicato al tema di San Valentino, evento aperto a tutti gli artisti e a quanti vogliono trovare uno spazio di confronto su temi di attualità, storia e arte. Poesia, arte e commedia sono stati il giusto connubio con il menu dolcissimo della: yogurt, thè e cioccolata calda hanno accompagnato la serata di riflessione e cultura. “La cultura deve diventare il pane quotidiano di tutti, non deve essere solo per “pochi” ma deve coinvolgere e essere un monito per le generazioni a confronto” ha dichiarato Maria Ronca. “La cultura è ricchezza e speranza, non ha confini, fare cultura è la parola d’ordine del gruppo di artisti e pensatori liberi – ha aggiunto - la sociologa poetessa Maria Ronca. "E' stato un vero piacere accogliere quest'evento -hanno dichiarato i fratelli Luciano titolari della yogurteria Yoog- speriamo di poter ospitare altre serate dedicate alla cultura, l'invito è aperto a tutti, è stato per noi un momento letterario nuovo e ci fa davvero molto piacere ospitare tutti gli artisti intervenuti qui stasera" concludono.[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="2070,2071,2072,2078,2079,2080,2077,2076,2075,2074,2073"]