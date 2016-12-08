Home Attualità Povertà: rovistando tra i rifiuti in pieno giorno

Povertà: rovistando tra i rifiuti in pieno giorno

di Redazione 08/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Avellino, Tra l’indifferenza dei passanti di fronte al palazzo di giustizia del capoluogo Avellinese, c’è chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, rovista tra i rifiuti alla ricerca disperata di cibo e oggetti utili da scambiare e barattare al fine di raggranellare un qualcosa. È la tendenza dei nuovi poveri , una scena quasi rituale,che non lascia più spazio a interrogativi risolutivi dell’emarginazione sociale che ghettizza sempre le nuove e vecchie povertà. Un sistema sociale al collasso che non guarda più all’inclusione delle fasce deboli, una comunità cieca dinanzi a scene che dovrebbero quantomeno creare una riflessione sulla crisi feroce che l’Irpinia sta attraversando.