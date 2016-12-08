Caricamento...

Povertà: rovistando tra i rifiuti in pieno giorno

di Redazione

08/12/2016

Avellino, Tra l’indifferenza dei passanti  di fronte al palazzo di giustizia del capoluogo Avellinese, c’è chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, rovista  tra i rifiuti alla ricerca disperata di cibo e oggetti utili da scambiare e barattare al fine di raggranellare un qualcosa. È la tendenza dei nuovi poveri , una scena quasi rituale,che non lascia più spazio a interrogativi risolutivi dell’emarginazione  sociale che ghettizza sempre le nuove e vecchie povertà. Un sistema sociale al collasso che non guarda più all’inclusione delle fasce deboli, una comunità cieca  dinanzi  a scene che dovrebbero quantomeno creare una riflessione sulla crisi feroce che l’Irpinia sta attraversando.
