Povertà: rovistando tra i rifiuti in pieno giorno
di Redazione
08/12/2016
Avellino, Tra l’indifferenza dei passanti di fronte al palazzo di giustizia del capoluogo Avellinese, c’è chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, rovista tra i rifiuti alla ricerca disperata di cibo e oggetti utili da scambiare e barattare al fine di raggranellare un qualcosa. È la tendenza dei nuovi poveri , una scena quasi rituale,che non lascia più spazio a interrogativi risolutivi dell’emarginazione sociale che ghettizza sempre le nuove e vecchie povertà. Un sistema sociale al collasso che non guarda più all’inclusione delle fasce deboli, una comunità cieca dinanzi a scene che dovrebbero quantomeno creare una riflessione sulla crisi feroce che l’Irpinia sta attraversando.
