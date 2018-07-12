Noleggia un Manager per la trasformazione digitale della tua PMI

Manager e trasformazione digitale: i Dati

L’Idea: Noleggia un Manager

Come Funziona

Stando ad alcuni dati, alcuni dei problemi inerenti alla situazione delleè strettamente correlato ad una complessiva assenza, o in parte, di una. A fondo della situazione, seppur complicata nel suo insieme, si evidenza una poca consapevolezza da parte delle aziende e una carenza di personale professionale idoneo alladelle. Non c’è infatti la presenza di una specifica classe manageriale in regola con le aspettative, con le possibilità e con i bisogni delAd oggi il 98% delle aziende in Italia si rappresentano come. Il 95% non raggiunge nemmeno i 10 dipendenti, il 90% mantiene la media inferiore a 5 dipendenti, stabilendo una quota di circa 4 addetti per impresa, al contrario dei circa 7 che si trovano nelle altre aziende della Comunità Europea. Di tutte leche si trovano nella penisola italiana, appena il 7,2% compie investimenti in progetti di ricerca e sviluppo, il 19% può godere die finanziarie e ancora il 50% non possiede un. Di tutte le imprese che hanno più di 10 dipendenti solo il 3% è all’avanguardia grazie all’uso della digitalizzazione, il 22% sta cercando di adeguarsi alla cosa e il 63% (di sui solo una parte consapevole) non ha ancora i modi, i mezzi, le finanze e in particolare persone atte all’adesione della trasformazione digitale. Ma la sfaccettatura più corpulenta e polemizzata scaturisce con molta probabilità da questi ultimi dati, ovverosia che soltanto il 5,9% delle aziende ha un personale esperto e qualificato e il 66% delle PMI assume parenti in veste di manager, preferendo l’aspetto della “relazione” a quello della competenza (Dati provenienti da Inps, Istat).Dallo spunto di questi dati preoccupanti e arretrati, un imprenditore e consulente romano, amministratore della Mama Industry, ha pensato bene di creare e proporre il primo network diin Italia. Quest’ultimo si compone di consulenti e manager online che hanno lo scopo di supportare e affiancare (dove possibile) le PMI, inserendoli in una piattaforma web () e) chiamata apposta. L’idea è quella di fornire un aiuto alle aziende proponendo delle figure professionali qualificati in grado di dar loro delle soluzioni per la. Allo stesso tempo il loro intervento garantisce una riduzione delleal fine di trovare una valida alternativa per lo sviluppo di idee e progetti innovativi; fornisce altresì le giuste informazioni finanziarie, fiscali e tecniche. Il manager programma processi dirigenziali e comunicativi, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, la dimensione e solidità dell’impresa ma in particolare di creare connessioni e conoscenza con settori, professionisti e imprese per la contaminazione del concetto di innovazione e cambiamento.Noleggia 1 Manager è un’iniziativa che ha lo scopo di dare un supporto professionale e accessibile ai micro e piccoli imprenditori per la creazione, lo sviluppo e la riqualificazione del proprio business attraverso un contatto video diretto con manager qualificati, in virtù della trasformazione digitale e con tante altre competenze di area e/o settore. Un luogo virtuale in cui si possono assorbire e recepire, in tempo reale, consigli di strategia e operativi legati ad un’idea, un progetto, un prodotto, un servizio o un processo di lavoro. Basterà solo guardare video-suggerimenti e analizzare case history. L’idea è molto facile: ogni PMI potrà avere accesso a contenuti peculiare e del tutto gratis. In particolare vengono messi a disposizione 30 minuti di videochiamata gratuita ogni volta che l’azienda decide di sperimentare un nuovo manager. Basterà fissare un appuntamento attraverso email, ticket e chat o anche chiamare personalmente il manager che è on line e, una volta conosciuto, si può stabilire se avvalersi o meno della sua consulenza, con costi prefissati e già definiti al primo contatto: il tutto allo scopo di facilitare i processi di sviluppo e di conoscenza.L’ideatore di Noleggia 1 Manager, Marco Travaglini sostiene che oggi, l’input all’innovazione sta nella rapida condivisione di componenti strategiche e servizi a valore aggiunto come quelli legati all’innovazione o alla digital transformation. Il che comporterebbe tra l’altro una solida cooperazione tra professionisti, manager e imprenditori, rendendo più facile il contatto umano e relazionale, con l’abbattimento dunque di quei muri spazio-temporali e culturali (riducendo anche i costi economici e temporali del primo contatto) che generano così valore aggiunto per le imprese e per tutta la comunità economica in cui esse operano. “I nostri utenti tipo sono piccoli e medi imprenditori, investitori, professionisti multitasking, startupper, un tessuto sociale ed economico vivo ed in espansione che spesso non ha punti di riferimento e non conosce il modo per innovarsi ma con tante buone iniziative da attuare” ha affermato Travaglini. L’idea di poter avere facilmente e velocemente accesso, tramite la nostra piattaforma, al consulto e al confronto on line con un manager esperto e con servizi a valore aggiunto è molto importante perché dà l’inizio anche a processi di socialità innovativa e che abilita lo scambio di idee e conoscenza, aumentando la fiducia nella possibilità di approccio al cambiamento e sviluppo un progetto di successo, senza nessun escluso. In questo modo non si fa altro che imparare in particolare non tanto cosa e perché (chiari all’imprenditore) ma come fare e a chi rivolgersi, in particolare in un Paese come l’Italia, ancora oggi complesso e frammentato.