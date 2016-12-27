Caricamento...

Montoro, a Torchiati il Capodanno in Piazza

Redazione Avatar

di Redazione

27/12/2016

Il Capodanno della Città di Montoro si festeggia a Torchiati in  Piazza Municipio. Stessa formula dello scorso anno ma arricchita da tante novità per rendere più frizzante questa seconda edizione de "Il tuo grosso, grasso capodanno pazzo" - L'evento, completamente gratuito, è organizzato dalla Aps Ss Salvatore che con l'aiuto di diversi Partners ha in serbo molte sorprese. L'inizio della serata sarà alle 23:00 in Piazza Municipio con l'attesa della mezzanotte e la musica di Dj Argentino, novità di quest'anno sarà la lotteria con la quale si potranno vincere simpatici e stravaganti premi, per partecipare basterà iscriversi GRATUITAMENTE sul sito torchiati.it ed alla postazione che verrà allestita in piazza dove si ritirerà il proprio biglietto. L'estrazione verrà effettuata tra tutti i partecipanti PRESENTI in piazza alla fine delle iscrizioni, quindi circa al 01:00, e decreterà immediatamente i vincitori! I premi messi in palio dai Partners verranno consegnati quindi quella stessa notte. Certa la presenza del gruppo folk "Bell & Buon" che si scatenerà durante seconda parte della serata con le sue tammorre ed i suoi canti. Musica per tutti gusti quindi da ascoltare e ballare al caldo dei bracieri che arderanno tutta la notte. Il nuovo anno verrà salutato da fuochi pirotecnici e da tanta allegria a Torchiati di Montoro con questo evento completamente GRATUITO e per partecipare basterà portare con voi panettone e spumante, a tutto il resto ci pensa la Aps SS Salvatore ed i suoi Partners.
