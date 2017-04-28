Maggio dei Libri: tutte le iniziative del Liceo Scientifico Mancini di Avellino
di Redazione
28/04/2017
Il Liceo Scientifico Statale “Pasquale Stanislao Mancini” di Avellino sarà protagonista del “Maggio dei Libri”, una campagna di sensibilizzazione culturale, giunta alla quinta edizione, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Lo storico e prestigioso liceo avellinese parteciperà all’iniziativa con l’obiettivo di promuovere la passione per la lettura, soprattutto attraverso letture ad alta voce, condivise da docenti, studenti, famiglie, e con l’intento di rimarcare il valore sociale della lettura nella crescita personale, culturale e civile dei giovani. Previste numerose iniziative, anche particolarmente originali, per coinvolgere fattivamente i giovani studenti, come il “reading” che consiste nel “rapire” i libri dal loro contesto tradizionale per poi lasciarli in negozi, bar, ristoranti, supermercati, parchi, ecc., in attesa di un lettore. Pertanto, il Liceo Mancini, dal 2 al 6 maggio 2017, diventerà uno spazio per la lettura condivisa da parte di studenti, docenti, genitori e amici del libro sui temi seguenti temi: “Testimoni di bellezza: la letteratura e l'impegno per la giustizia (anche in ricordo del venticinquesimo anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone); “Il libro che mi ha cambiato la vita”; “Reading in lingua straniera”. La dirigente scolastica del Mancini, la professoressa Nicolina Silvana Agnes, ha diramato il programma completo dell’iniziativa, che si svilupperà secondo il seguente programma:
