Home Attualità La Poesia torna in Irpinia, presentata la quarta edizione di "Avellino in versi"

La Poesia torna in Irpinia, presentata la quarta edizione di "Avellino in versi"

di Redazione 21/03/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Cultura - questa mattina presso la sala stampa del comune di Avellino è stato presentato il concorso internazionale di poesia ed arte denominato " Avellino in versi" concorso che è giunto alla sua quarta edizione e organizzato dalla associazione culturale di promozione sociale Il Bucaneve in collaborazione con la casa editrice Il Saggio. Alla conferenza stampa di stamane tra gli altri erano presenti l'assessore alla Cultura Bruno Gambardella , la consigliere alle pari opportunità della regione Campania Mimma Lomazzo, il regista e attore Dante Spiniello , l'attrice Simona Masilotti, la stilista Luisa Del Vecchio , la scrittrice Gaetana Aufiero , Adelina Caliano , Luca Nacca e ovviamente la poetessa e sociologa Maria Ronca promotrice di questo come di altri eventi importanti nella città di Avellino e non solo, è da sempre in prima linea e al servizio di tutte quelle donne che hanno dovuto fare i conti con le violenze dei propri compagni o mariti e autrice di numerosi saggi o libri su questa tematica così dirimente al giorno d'oggi. Durante la conferenza stampa è stato presentato l'ultimo quadro dell'artista Dorotea Virtuoso dedicata all'arrivo della stagione della primavera, anche Dorotea Virtuoso attraverso le sue bellissime opere descrive la condizione femminile all'interno della società . "Questo concorso serve sostanzialmente ha promuovere la cultura e il sapere in tutte le forme possibili, occorre fare sinergia , anche nei diversi territori irpini per affermare i valori della cultura e della conoscenza , questi premio ha anche la funzione di rafforzare i legami umani attraverso un percorso culturale comune, perché attraverso la cultura si può crescere e sviluppare le nostre capacità insieme a quelle degli altri , perché la cultura può unire persone e intere comunità, con questa iniziativa intendiamo coinvolgere tutto il mondo del cultura , dell'arte , della moda e dello stesso cinema per fare rete e intavolare un discorso serio sulla propagazione dei saperi e della conoscenza collettiva e condivisa "- è quanto affermato da Maria Ronca nella conferenza di questa mattina. Da oggi dunque sono aperte le iscrizioni al concorso , e sarà possibili scriversi entro e non oltre il 31 05 2018 contattando direttamente i referenti della associazione Il Bucaneve.