La farmacia è sempre più online: nasce il servizio di comparazione dei prezzi
di Redazione
06/06/2017
La farmacia è al passo coi tempi e fa l’occhiolino al web. Il portale Salutarmente.it, primo blog italiano di recensioni e approfondimenti su farmaci, integratori e dispositivi medici con oltre 2 milioni di pagine viste mensili, lancia il servizio di comparazione di prezzi per acquistare farmaci online. A partire dal luglio 2015 anche in Italia è diventato possibile acquistare farmaci online come negli altri Paesi europei: una novità che ha portato immediatamente al fiorire di tante realtà che si sono aperte alla rete per vendere sul web prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Come sempre accade, la crescita delle vendite porta alla maggiore domanda di informazioni da parte dei consumatori che, come da tradizione, tendono a fidarsi estremamente della rete e “chiedono a Google” consigli per la loro salute. Per questo motivo è nato il servizio di comparazione dei prezzi dei farmaci di Salutarmente.it che, oltre a fornire i prezzi delle principali farmacie e parafarmacie online, dispensa consigli e raccomandazioni agli utenti che si interrogano su questa nuova frontiera del commercio digitale. Navigando all’interno delle recensioni dei singoli prodotti, infatti, è possibile individuare caratteristiche, usi terapeutici e controindicazioni oltre al prezzo che viene comparato in tempo reale con le offerte dei principali rivenditori autorizzati. Ad evidenziare rischi e potenzialità di questo nuovo fenomeno è Maria Carrano, 27enne farmacista e fondatrice di Salutarmente.it: “L’interesse degli Italiani per il settore è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni grazie alla novità normativa che sta permettendo al nostro Paese di adeguarsi gradualmente a quanto accade in altre realtà europee. La salute – sottolinea la Carrano– è un settore particolarmente sensibile che necessita di particolare attenzione. Il nostro team è composto da farmacisti e medici che redigono le schede ed i consigli con estrema accuratezza, attenendosi meticolosamente alle indicazioni dell’Aifa e del Ministero della Salute. Il nostro servizio di comparazione – aggiunge – oltre che uno strumento di aiuto all’acquisto per i consumatori va letto ed inquadrato in un contesto che vede la salute del paziente al centro del nostro messaggio di cautela, che tende a rassicurare dalle preoccupazioni quotidiane ma, soprattutto, a raccomandare di consultare sempre il medico, il farmacista e tutti i professionisti abilitati alla risoluzione dei problemi a cui andiamo incontro ogni giorno”. Per controllare quotidianamente i prezzi e leggere le schede dettagliate, si consiglia di visitare il sito www.salutarmente.it e selezionare dal menù una delle voci “farmaci” o “integratori”.
