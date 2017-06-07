Atripalda Piazza Grande, giovedì concerto del quartetto Zac

Piazza Grande Atripalda - Dopo la riuscitissima manifestazione di musica rap di venerdì 2 giugno in piazzetta degli artisti, (ATrap/ esperienze ritmiche/sonorità/parole con l’esibizione di 5 gruppi e solisti,Travisa.k.a. MrT,Nzero, Sanacore, LilTeiz, SickMind) continua il fitto programma di iniziative per riflettere sulle principali problematiche cittadine. E Piazzetta degli artisti sarà ancora protagonista ospitando i risultati e le riflessioni sulla creatività e le speranze dei giovani, sulla sfida per una comunità solidale, sull’ambiente e la salute, sulla vivibilità e la cura del quotidiano. Il 6 giugno presso la terrazza dell’Hotel Civita Piazza Grande invita i più piccoli ad una lettura della città attraverso un percorso di disegno e colore con la maestra d’arte Filomena Bosco. Il giornogiovedì, concerto del quartetto Zac con il maestro Antonello Capone; un reading sulla poesia e la vicenda umana di Alfredo Bonazzi;; il via alle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Raffaele Masi (al quale è intitolata la scuola media cittadina…ma che quasi nessuno conosce). Le iniziative intendono rilanciare il centro storico come luogo di aggregazione culturale ed artistica, dopo chel'assurda conflittualità innescata contro Carmine Tranchese, e le numerose associazioni culturali e ricreative che con lui hanno collaborato,hanno mortificato una delle poche spontanee iniziative di qualità,promossead Atripalda negli ultimi anni. Piazzetta degli artisti, che proponiamo di, sarà il luogo della creatività e della libera espressione artistica, luogo di incontro e di socialità.

Ad Atripalda con #PiazzaGrande #LaSperanzaPossibile