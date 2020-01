Come valorizzare i capelli medi con il trucco

Con i capelli medi e quelli corti, è ancor più necessario valorizzare la pelle del viso. Si perché l’attenzione è concentrata soprattutto su di lui, ma anche sul collo. Soprattutto per quanto riguarda i capelli medi che si avvicinano di più al corto, è importante far attenzione a ogni imperfezione.

Se da una parte questi tagli ci insegnano ad apprezzarci e accettarci con tutte le nostre piccole imperfezioni, dall’altra comunque ci vogliono veder in faccia e perciò, è importante truccarsi e curare la pelle costantemente.

Non è consigliato un look del tutto naturale. È molto meglio usare un bel fondotinta adatto all’incarnato per uniformare la carnagione, ma senza dimenticarsi di usare il correttore per coprire le occhiaie o altre macchie. Se la pelle è molto imperfetta, magari a causa della couperose, può servire il primer. Aiuta a rendere ancor più omogeneo l’incarnato.

Secondo gli esperti di Hairfly.it vanno valorizzati gli occhi, se ai capelli medi è abbinata la frangia o il ciuffo, l’ideale è uno smokey eyes intenso, scegliendo i colori in base all’incarnato e il colore dei capelli. Senza frangia invece, una riga di eyeliner può bastare. Vanno bene le code stile anni ’60, ma anche le linee molto spesse e perché no, alcuni effetti geometrici! Per completare il tutto, mano pesa con il mascara!

Look da abbinare ai capelli medi

I capelli medi possono essere abbinati a un look? Si. Chiaramente questo cambia in base all’occasione specifica, ai gusti personali, il clima e tanti altri fattori che intervengono quando è il momento di scegliere i vestiti da indossare.

Le acconciature per i capelli medi però, possono essere abbinate abilmente a un look bon ton. Perfetto ad esempio una gonna a metà ginocchio o perché no, un pantalone della stessa lunghezza. Si alle magliette con collo alla coreana oppure se preferite, un top mono-spalla. Si alle scarpe con il tacco e gli smalti perlati.

Altrimenti, potete optare per dei vestitini corti, con una fantasia a righe o floreale. Potete evitarvi le scarpe alte e per questa estate puntare alle indradito, magari con qualche gioiello che le arricchiscono. Se siete in cerca di idee potete dare un occhiata a questa pagina web: https://www.hairfly.it/idee/

Frangia, si o no?

Le acconciature dei capelli medi vogliono o no la frangia? E’ questione di gusto personale, questo è certo. Tuttavia molte donne quando scelgono un taglio medio, vi abbinano subito la frangia proprio perché esponendo di più il viso, cercano di controbilanciare la cosa nascondendo un po’ la fronte.

La tendenza di oggi vede abbinata ai tagli medi una bella frangia piena. E’ una scelta buona soprattutto per le donne che hanno il viso un po’ squadrato e degli zigomi importanti. Va bene anche su chi ha occhi molto grandi, perché esalta ancor di più lo sguardo.