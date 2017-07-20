Risultati estrazioni Lotto e Superenalotto, 20 luglio 2017: Record giocate in Campania

Di seguito elenchiamo i numeri del Lotto di oggi 20 luglio 2017.

NAZIONALE 46 54 42 10 79 BARI 37 14 9 66 35 CAGLIARI 36 79 83 41 8 FIRENZE 15 40 43 38 51 GENOVA 64 57 41 55 18 MILANO 14 52 12 45 30 NAPOLI 8 81 79 17 77 PALERMO 68 5 67 17 42 ROMA 84 56 21 76 34 TORINO 13 79 9 38 68 VENEZIA 32 48 35 72 54

Combinazione del Superenalotto

Numeri: 22-32-45-60-61-80; Numero Jolly: 67; Superstar: 46;

Anche se non è nato inil gioco delha fondato le sue radici storiche proprio nella terra del sole e del mare. Ad esempio, una delle tradizioni legati ai numeri più conosciuta nel mondo è laun libro dei sogni che racconta la storia legata ai 90 numeri principali. Si parte dal numero 1 che rappresenta l'Italia, per arrivare al numero 90 che invece indica la paura. Il gioco del lotto è così strettamente legato alla napoletanità che il grandeA Napoli va anche riconosciuto il merito di aver inventato il lotto in versione casalinga, il gioco dellainfatti, viene inventato nel 1700. La tradizione del gioco in Campania è cresciuto ulteriormente negli ultimi anni grazie all'introduzione del. Ed è proprio l'Irpinia uno dei territorio con la maggiore percentuale in termini di vincite dei premi minori (escluso jackpot - 5stars - 5+1). Anche per l'estrazione odierna del Lotto e del Superenalotto, giovedì 20 luglio 2017, la campania è risultata tra le regioni con più giocate. Ma basta con le chiacchiere, cerchiamo di capire come è andato questo concorso in cifre.Per gli appassionati, elenchiamo anche i numeri estratti del Superenalotto, ricordando che il concorso di oggi è arrivato al numero 86 del nuovo anno. Il jackpot attuale ha raggiunto una cifra impressionante, settantaduemilioni di euro, per la precisione 72.700.000 di euro. Che dire, decisamente fortunato chi riuscirà a vincere il montepremi. ecco la combinazione vincente:anche per questo secondo concorso settimanale, il jackpot non è stato centrato, nè tanto meno il 5+1 ed il 5stars, il concorso di sabato tocca 74 milioni di euro. Tuttavia abbiamo avuto due ottime vincite con. Bene anche un fortunato. Nel lotto si confermano i ritardatari, ottime vincita in Irpinia.Abbiamo scritto della smorfia Napoletana, ecco cosa significano tutti i numeri che al momento hanno superato quota 100 estrazioni di assenza, chiamati- la donna nuda ('A femmena annura)- la fontana ('A funtana)- la zuppa cotta ('A zuppa cotta)- la tavola imbandita ('A tavula apparicchiata)- la madonna ('A Maronna)