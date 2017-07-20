Risultati estrazioni Lotto e Superenalotto, 20 luglio 2017: Record giocate in Campania
di Redazione
20/07/2017
Anche se non è nato in campania il gioco del lotto ha fondato le sue radici storiche proprio nella terra del sole e del mare. Ad esempio, una delle tradizioni legati ai numeri più conosciuta nel mondo è la smorfia Napoletana, un libro dei sogni che racconta la storia legata ai 90 numeri principali. Si parte dal numero 1 che rappresenta l'Italia, per arrivare al numero 90 che invece indica la paura. Il gioco del lotto è così strettamente legato alla napoletanità che il grande Eduardo De Filippo nel 1940 ne scrisse una brillante opera teatrale. A Napoli va anche riconosciuto il merito di aver inventato il lotto in versione casalinga, il gioco della tombola infatti, viene inventato nel 1700. La tradizione del gioco in Campania è cresciuto ulteriormente negli ultimi anni grazie all'introduzione del Superenalotto. Ed è proprio l'Irpinia uno dei territorio con la maggiore percentuale in termini di vincite dei premi minori (escluso jackpot - 5stars - 5+1). Anche per l'estrazione odierna del Lotto e del Superenalotto, giovedì 20 luglio 2017, la campania è risultata tra le regioni con più giocate. Ma basta con le chiacchiere, cerchiamo di capire come è andato questo concorso in cifre.
Di seguito elenchiamo i numeri del Lotto di oggi 20 luglio 2017.
|NAZIONALE
|46
|54
|42
|10
|79
|BARI
|37
|14
|9
|66
|35
|CAGLIARI
|36
|79
|83
|41
|8
|FIRENZE
|15
|40
|43
|38
|51
|GENOVA
|64
|57
|41
|55
|18
|MILANO
|14
|52
|12
|45
|30
|NAPOLI
|8
|81
|79
|17
|77
|PALERMO
|68
|5
|67
|17
|42
|ROMA
|84
|56
|21
|76
|34
|TORINO
|13
|79
|9
|38
|68
|VENEZIA
|32
|48
|35
|72
|54
Combinazione del SuperenalottoPer gli appassionati, elenchiamo anche i numeri estratti del Superenalotto, ricordando che il concorso di oggi è arrivato al numero 86 del nuovo anno. Il jackpot attuale ha raggiunto una cifra impressionante, settantaduemilioni di euro, per la precisione 72.700.000 di euro. Che dire, decisamente fortunato chi riuscirà a vincere il montepremi. ecco la combinazione vincente:
Numeri: 22-32-45-60-61-80; Numero Jolly: 67; Superstar: 46;Le estrazioni si sono concluse anche per questo secondo concorso settimanale, il jackpot non è stato centrato, nè tanto meno il 5+1 ed il 5stars, il concorso di sabato tocca 74 milioni di euro. Tuttavia abbiamo avuto due ottime vincite con punti 5, che portano a casa 81mila euro ciascuno. Bene anche un fortunato 5stelle che porta a casa 45.000 euro. Nel lotto si confermano i ritardatari, ottime vincita in Irpinia. I numeri ritardatari - Abbiamo scritto della smorfia Napoletana, ecco cosa significano tutti i numeri che al momento hanno superato quota 100 estrazioni di assenza, chiamati numeri centenari. 21 - la donna nuda ('A femmena annura) 76 - la fontana ('A funtana) 68 - la zuppa cotta ('A zuppa cotta) 82 - la tavola imbandita ('A tavula apparicchiata) 08 - la madonna ('A Maronna)
