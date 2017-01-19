Home Attualità Uso del cellulare mentre si guida? I vigili possono multarti

di Redazione 19/01/2017

Montoro - Con una recente sentenza, la n. 2/2017 dello scorso 10 gennaio 2017, il Giudice di Pace di Montoro, D.ssa Antonella Casciano, ha rigettato il ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale di contravvenzione che era stato elevato dalla Polizia Municipale di Montoro per violazione dell’art. 173 Codice della Strada, che sanziona appunto l’utilizzo di apparecchio cellulare da parte del conducente durante la guida del veicolo. La decisione di Giudice di Pace rappresenta un significativo riconoscimento all’attività posta in campo dalla Polizia Municipale e suggella la piena legittimità della procedura sanzionatoria adottata, aderendo alla tesi sostenuta dall’organo operante anche nel corso del giudizio stesso. Tale attività, tra l’altro, è stata posta in campo esclusivamente nella consapevolezza che, per come risulta dagli ultimi dati statistici rilevati dalla POLSTRADA, nell’anno 2015 l’uso del cellulare alla guida è stata la prima causa di incidenti stradali gravi o mortali, da cui la particolare attenzione che anche la Polizia Municipale di Montoro, in aderenza alle finalità di sicurezza e prevenzione che ispirano i propri compiti istituzionali, ha voluto dedicare a tale problematica sul proprio territorio di competenza, soprattutto per sensibilizzare i cittadini ed in particolare l’utenza della strada, cui si richiede una collaborazione attiva in tal senso.