Spezia-Avellino, Novellino: "Buona gara, ma episodi ancora contro"

di Redazione 11/03/2017

L'Avellino esce sconfitto per la seconda gara consecutiva, con un punteggio meno clamoroso, ma ancora una volta sotto accusa c'è l'arbitro, Ghersini di Genova, che con diversi episodi ha condizionato il risultato finale. Queste le parole del tecnico, biancoverde, Walter Alfredo Novellino al termine dell'incontro: "A livello di prestazione non ho nulla da dire, almeno sotto il punto di vista caratteriale. Non era facile venire qui e giocare bene. Di mestiere faccio l’allenatore e parlo della reazione che ho visto visto sotto l’aspetto del gioco e sotto l’aspetto mentale. Purtroppo non siamo fortunati sugli espisodi e appena commettiamo errori subiamo gol e rendiamo tutto vano. Radunovic ha fatto un errore e abbiamo commesso un errore sul secondo gol, quando dovevamo salire per il fuorigioco, ma nel complesso meritavamo almeno un punto. Siamo in un momento in cui non siamo fortunati e dobbiamo avere il doppio dell’attenzione in determinate dinamiche. Non commento l'arbitro perché sono già stato penalizzato, il direttore sportivo De Vito ha parlato sugli episodi di oggi, a noi adesso tocca pensare al campo. Dobbiamo trasformare questa rabbia in energia positiva e prepararci al meglio per il prossimo match casalingo. Certo dobbiamo rimpiangere su tante cose. Dai palloni che sono spariti nel finale ai cori dagli spalti: ci chiamano terroni, ma da noi queste cose non succedono. E’ un comportamento antisportivo. Non dobbiamo cercare alibi, c'è una certa situazione contro di noi, ma bisogna andare avanti a testa bassa e lavorare. Testa al Novara, anche perchè non possiamo perdere energie importanti dietro a queste cose. Dobbiamo guardare avanti e continuare a giocare perché oggi abbiamo dimostrato di esserci ripresi a livello di gioco."