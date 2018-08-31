Home Dai Comuni Sindaco di Avellino: polemiche sulle linee programmatiche, sono copiate?

Sindaco di Avellino: polemiche sulle linee programmatiche, sono copiate?

di Redazione 31/08/2018

Ad Avellino il sindaco M5S copia il programma dal Comune di Verona. A riportarlo è Repubblica.it dopo che si è scoperto che le linee programmatiche dell'Amministrazione comunale, che sono state presentate dal presidente del consiglio comunale, sono identiche, praticamente in fotocopia rispetto a quelle del Sindaco di Verona che, con i partiti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, è diventato il primo cittadino dopo le Elezioni Amministrative del 2017. Programma Avellino uguale a quello di Verona, copia e incolla? Il sito del Quotidiano 'Repubblica', in particolare, riporta che a scoprire la 'copiatura' è stato il sito Irpiniafocus per quello che è apparso essere, in tutto e per tutto, un programma fotocopia dove alcune parole hanno avuto necessariamente bisogno di essere sostituite, ed in particolare 'Verona' con 'Avellino', e 'avellinesi' al posto di 'veronesi'. La gaffe non è passata inosservata sui social dove è montata la protesta dell'opposizione in Consiglio comunale, e tanta ironia da parte degli utenti specie su Twitter. La posizione del Sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi via social network Twitter sulle linee programmatiche 'Auspico che in Consiglio sulle linee programmatiche possa emergere una convergenza programmatica nell’esclusivo interesse dei cittadini', si legge intanto su @CiampiVincenzo, il profilo di Vincenzo Ciampi Sindaco Avellino M5S. Il primo cittadino, inoltre, sempre via social ha tra l'altro aggiunto che 'Avellino non ha bisogno di inciuci, di accordicchi di basso profilo e di “do ut des” ma di impegno e dedizione per la città'.