Scuola e Teatro: Gli studenti del Liceo Mancini mettono in scena Shakespeare

di Redazione 11/05/2017

La scuola incontra il meraviglioso mondo del teatro attraverso gli strumenti della cosiddetta “alternanza scuola-lavoro”, e come lo scorso anno il Liceo “Pasquale Stanislao Mancini” di Avellino ha realizzato un interessante progetto in collaborazione con il Teatro d’Europa di Cesinali. Infatti, il prossimo 20 maggio andrà in scena l’opera teatrale “Sogno di una notte di mezza estate”, scritta da William Shakespeare intorno al 1595. Gli studenti delle classi 4B e 4C, attualmente impegnati nelle prove e nella preparazione scenica della commedia presso la struttura teatrale di Cesinali, presenteranno un particolare riadattamento del testo del grande commediografo. “La scelta è ricaduta su questa commedia shakespeariana, la più famosa di quelle composte dall’autore inglese – sottolinea la professoressa Margherita Faia, tutor del progetto per la classe 4C -, perché in essa mito, fiaba e quotidianità si intersecano senza soluzione di continuità. In essa Shakespeare saccheggia da fonti classiche come da fonti a lui contemporanee, ed è un modo per i ragazzi per operare un saggio di letteratura comparata tra il teatro di fine Cinquecento, che in Italia significa sostanzialmente Torquato Tasso, e il miglior teatro di età elisabettiana”. L’alternanza scuola-lavoro è uno strumento per avvicinare i giovani studenti al mondo delle professioni e alle realtà produttive, come spiega il professor Maurizio Meriano, tutor del progetto per la classe 4B: “L’attività teatrale di alternanza è molto utile ai fini dei futuri impegni lavorativi. Molte aziende infatti propongono corsi teatrali per migliorare le capacità di problem-solving”. Un progetto formativo e didattico che diventa una vera e propria esperienza di lavoro, che a sua volta si sviluppa attraverso uno dei testi più importanti del teatro mondiale. Ed è Luigi Frasca, il direttore del Teatro d’Europa, a evidenziare questo aspetto: “L’idea è molto semplice, poiché i ragazzi devono in qualche modo realizzare quello che è il progetto di alternanza scuola-lavoro, quello a cui assisterete sarà una sorta di prova aperta, di prova generale in cui ci sono tutti i ruoli coinvolti nella realizzazione di uno spettacolo, dal regista agli attori, fino ad arrivare a quelle che sono le maestranze come il tecnico, l’aiuto regia, l’addetto agli oggetti di scena, il costumista e l’ufficio stampa”.L’appuntamento, quindi, è per sabato 20 maggio 2017, alle ore 20.00, presso il Teatro d’Europa di Cesinali.Sogno di una notte di mezza estate”, gli studenti del Liceo Mancini mettono in scena l’opera di Shakespeare