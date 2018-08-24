Psicologia al centro del mondo: arriva la rassegna “Un mare d’amore in autunno”
di Redazione
24/08/2018
La psicologia sta diventando una scienza fondamentale nella vita quotidiana di ognuno di noi. Che sia uno psicologo online, cioè dal web, o uno di fiducia, oggi sono molte le persone che da sole non riescono ad affrontare determinate situazioni e richiedono l’intervento di uno specialista. Sulla base di un tale sensibilità verso il mondo della psicologia, nella città di Cattolica (RN), sarà ospite al l’Hotel Aragosta (sito in viale del Turismo 7) per un arco di tempo di quattro weekend (a partire da settembre fino a dicembre) la rassegna “Un mare d’amore in autunno”.
Psicologia oggi: la rassegna a CattolicaParliamo di meeting e incontri che si pongono come scopo principale non solo discussioni inerenti alla psicologia, ma tra l’altro ci saranno presentazioni di libri e workshop di psicologia. Tutti gli argomenti verranno indicizzati e discussi grazie alla guida e all’intervento di figure espertetra cui professionisti di psicologia, ma anche, psicoterapeuti, nonché consulenti, formatori e classici psicologi. Per chi deciderà di prenotare una stanza all’Aragosta,troverà il culmine del relax avendo accesso al servizio di ristorazione in cui si troveranno dei succulenti piatti della tradizione romagnola. E ovviamente incluso sarà il servizioalla Spa che tra parentesi offre un percorso benessere accompagnato dall’inebriante profumo di erbe aromatiche e dai singolari oli essenziali. L’insieme degli eventi sul tema psicologia verranno moderati da Amalia Prunotto (psicologa e psicoterapeuta, che ha già curato il progetto nazionale Amori 4.0) e Roberta Maggioli (psicologa).
Psicologia in “Un mare d’amore in autunno”: gli appuntamentiIl primo appuntamento è fissato per il fine settimana che va da venerdì 14 a domenica 16 settembre 2018, che curerà il tema molto particolare “Volare? È bellissimo!”. In merito si potrà assistere al commento Arianna Gatti (psicologa e formatrice del personale aereo), della dottoressa Alma Chiavarini e di Giuseppe Costa (entrambi esperti di formazione all’interno gruppi LIDAP ONLUS, di aiuto per attacchi d’ansia e di panico) e Lorena Uguccioni (di Viaggia Mondo). Secondo appuntamento per il weekend 19- 21 ottobre in cui gli eventi saranno legati a “L’amore che rende felici”. In tal caso si potrà contare sull’intervento di uno psicoterapeuta, Roberto Cavaliere, che è esperto da anni in materia di problematiche dell’affettività. Tra l’altro il dott. Cavaliere coglierà l’occasione per presentare il suo nuovo libro “Quando l’amore non basta: esercizi per una coppia felice”. Sarà questo lo spunto per argomentareproprio sul tema di coppia grazie alla moderazione di Giuseppe Ciardiello (psicoterapeuta) che consentiràtra l’altro anche l’intervento di Alma Chiavarini e Giuseppe Costa (esperti di formazione e facilitatori nei gruppi LIDAP ONLUS). Il weekend 16- 18 novembre sarà protagonista dell’evento “I passaggi di vita: affrontare il dolore del lutto”. Verranno cosi aperti laboratori di arte terapia per imparare a metabolizzare la fase delle perdite (lutto o separazione). Emanuele Prataviera presenterà il suo progetto “ethernal memoria” grazie anche all’intervento di Marianna Martinini (psicologa), Alma Chiavarini e Giuseppe Costa (esperti di formazione e facilitatori gruppi LIDAP ONLUS). Ultimo appuntamento per il periodo dal 7 al 9 dicembre che si concluderàs con l’evento “La nascita della genitorialità”: Maria Letizia Rotolo (psicoterapeuta) anticiperà l’uscita del suo libro “Psicosociologia della genitorialità”. Ottimo spunto questo perpoter intavolare delle conversazioni e per partecipare a laboratori esperienziali legati agli ambiti psicologici in materia fecondazione assistita.
