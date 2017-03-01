Caricamento...

Provercelli vs Avellino: "rigore beffardo". I lupi conquistano un solo punto

01/03/2017

Provercelli vs Avellino:
Pro Vercelli vs Avellino 28° giornata di Serie B 2016/17, allo stadio Silvio Piola, i biancoverdi sono subito in vantaggio grazie a un'azione di rigore per un fallo di Vives su Ardemagni. All'8 minuto sul dischetto Verde si vede respingere il tiro dal portiere Provedel, ma l'attaccante irpino di scuola romana è rapido nell'avventarsi sulla palla e ribattere in rete. Il Primo tempo si chiude con 0-1 per gli ospiti biancoverdi.  Il secondo tempo vede i padroni di casa in attacco, gli ospiti si sono difesi bene in contropiede quasi fino alla fine, quando i tre punti svaniscono al 93' minuto  quando dal dischetto: Gianmario Comi realizza il rigore concesso per un fallo di mano di Moretti. Svanisce per l' l'Avellino  la vittoria sul campo della Pro Vercelli. Il rigore di Comi a tempo scaduto ha permesso agli irpini di tornare in Irpinia con un solo punto: "Il rigore subito nel finale fa male - ha dichiarato al termine della gara Walter Novellino - ma il calcio è anche questo. Guardando la partita a 360° il pareggio è il risultato più giusto, il punto conquistato su questo campo è importante perchè arrivato contro una squadra in salute dopo la vittoria di Cesena e per un campo sintetico diverso dagli altri. Ci è mancato un po' di coraggio nel finale, gli attaccanti  erano stanchi, il cambio mi è servito a restare alti ma la stanchezza si è fatta sentire. Lasik nel finale ha avuto un'occasione importante, doveva essere gestita meglio".
