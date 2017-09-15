Open Day Volley per la A.S.D. Polisportiva Città di Montoro

Dopo lo spettacolare successo della scorsa stagione la A.S.D. Polisportiva Città di Montoro riparte con un Open Day che si terrà domenica 24 settembre al Palamontoro di via Risorgimento. A partire dalle ore 16:00 tutti in campo per assistere alle dimostrazioni di mini volley e pallavolo e poi, a seguire, la presentazione dei corsi di Mini Volley Under 12 - 13 - 14 Maschile ed Under 12 - 13 - 14 - 16 - 18 Femminile Sarà l'occasione per il Presidente e Direttore Sposrtivo Carmine Citro di presentare, dopo l'ottima campagna acquisti chiusa ad Agosto, la nuova Emilio Vietri Montoro e lo staff tecnico che parteciperanno al Campionato di Serie "D" Femminile Fipav Campania.

Questo nel dettaglio il roster:

Adriano SenatoreGerardo RussoIlenia Notaroberto, Montaldo Federica, Riccio MariassuntaVillari Ilaria Maria, Rocco Flora.Gagliardi Michela, Rosciano Amelia, Giannettino Piera.Pacifico Melania, D'Aiutolo Lidia, Baldi Natalia, D'Auria Anna.Salvati Michela Oltre a Guarino Chiara, Del Pozzo Michela, Pepe Ilaria, Gagliardi Rita, Guacci Monica e D'Urso Elena. Una giornata dedicata allo sport ed ai più piccoli con l'animazione ed i gonfiabili a cura della APS "Restate In Piazza" di Piazza di Pandola. Quindi no mancate! Domenica 24 settembre dalle ore 16:00 al Palamontoro di via Risorgomento, Piano di Montoro