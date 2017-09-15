Caricamento...

Open Day Volley per la A.S.D. Polisportiva Città di Montoro

15/09/2017

Dopo lo spettacolare successo della scorsa stagione la A.S.D. Polisportiva Città di Montoro riparte con un Open Day che si terrà domenica 24 settembre al Palamontoro di via Risorgimento. A partire dalle ore 16:00 tutti in campo per assistere alle dimostrazioni di mini volley e pallavolo e poi, a seguire, la presentazione dei corsi di Mini Volley Under 12 - 13 - 14 Maschile ed Under 12 - 13 - 14 - 16 - 18 Femminile Sarà l'occasione per il Presidente e Direttore Sposrtivo Carmine Citro di presentare, dopo l'ottima campagna acquisti chiusa ad Agosto, la nuova Emilio Vietri Montoro e lo staff tecnico che parteciperanno al Campionato di Serie "D" Femminile Fipav Campania.

Questo nel dettaglio il roster:

Mister: Adriano Senatore Allenatore in seconda: Gerardo Russo Palleggiatrici: Ilenia Notaroberto, Montaldo Federica, Riccio Mariassunta Opposte: Villari Ilaria Maria, Rocco Flora. Schiacciatrici: Gagliardi Michela, Rosciano Amelia, Giannettino Piera. Centrali: Pacifico Melania, D'Aiutolo Lidia, Baldi Natalia, D'Auria Anna. Libero: Salvati Michela Oltre a Guarino Chiara, Del Pozzo Michela, Pepe Ilaria, Gagliardi Rita, Guacci Monica e D'Urso Elena. Una giornata dedicata allo sport ed ai più piccoli con l'animazione ed i gonfiabili a cura della APS "Restate In Piazza" di Piazza di Pandola. Quindi no mancate! Domenica 24 settembre dalle ore 16:00 al Palamontoro di via Risorgomento, Piano di Montoro
