“Natale con la Sidigas”, in atto la promozione per la Champions League

di Redazione 11/12/2016

Una promozione speciale per chi ha acquistato un biglietto per la partita di Champions League “Sidigas Avellino – Mega Leks”, in programma mercoledì scorso al PaladelMauro. La Sidigas Avellino ha deciso di attuare una formula stimolante con l’obiettivo di riempire il PaladelMauro e premiare i propri sostenitori in prossimità delle festività natalizie. Chi ha acquistato, infatti, un biglietto per assistere alla gara contro il Mega Leks, presentando il vecchio biglietto avrà la possibilità di acquistare un tagliando dello stesso settore a prezzo ridotto, per la partita successiva della competizione europea contro il Cibona, in programma il 21 dicembre. Della stessa promozione potranno beneficiare anche gli abbonati di Champions che, presentando la tessera, all’atto dell’acquisto usufruiranno dello sconto. La promozione per acquistare il biglietto per gara del 21 dicembre sarà attuabile solo in prevendita e presso il botteghino del PaladelMauro, il giorno della gara contro Cibona la riduzione dei prezzi non sarà più valida. Ecco il costo dei tagliandi stabilito dalla società: Curve Sud\Nord: 5,00 € Distinti: 8,00 € Tribune Superiore Montevergine\Termino: 15,00 € Tribune Centrali Montevergine\Terminio: 25,00 € Tribune Vip Montevergine\Terminio 70,00 € La prevendita inizierà questo pomeriggio presso il botteghino del PaladelMauro dalle ore 16.00 fino alle ore 19.00. La vendita presso la biglietteria rispetterà successivamente i seguenti orari: martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00, mercoledì dalle ore 17.00 fino all’inizio della gara. Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso i consueti punti vendita (qualsiasi rivenditore Go2, il cui elenco è disponibile al sito www.go2.it) oppure online collegandosi al sito www.boxol.it fino alle 12.00 di mercoledì 7 dicembre).