Montoro, una domenica dedicata ai giovani ciclisti

di Redazione 22/04/2017

Seconda edizione del Gran Premio Liberazione Junior Cavaliere Bici, l’evento dedicato al ciclismo giovanile, in programma Domenica 23 Aprile a Montoro. Il primo capitolo di un progetto ambizioso che nasce dalla volontà di quanti hanno svolto attività agonistica a livello nazionale e per provare ad emergere o raggiungere il sogno del passaggio al professionismo hanno dovuto abbandonare la propria terra e famiglia per trasferirsi in altre regioni. La consapevolezza che ancor oggi, nonostante la crescita del movimento in tutto il territorio nazionale, ostacolata dalla difficoltà di trovare aziende pronte a sostenere l’impegno di un sodalizio ciclistico anche nel settentrione dove l’attività è ben più florida, un ciclista del meridione che vuol emergere deve trasferirsi, ha convintoClemente Cavaliere, Antonio Giannetti, Antonio Marotti (presidente della Calibre Sport) e Maurizio Caposella ad elaborare un progetto dedicato ai giovani agonisti. La diffusione e realizzazione del progetto, che partendo dagli juniores 1° anno porterà il nuovo sodalizio ad esordire entro cinque anni nella categoria Under 23, grazie anche al sostegno del Team Area Zero di cui fa già parte Cavaliere, inizierà domenica in questo centro ricco di storia e tradizione ciclistica con la manifestazione organizzata dallaCalibre Sport in collaborazione con C.P.S. Project & Manufacturing e Cincotti & Company, riservata alle categorie Esordienti 1 – 2 anno e Allievi. Un momento di confronto e condivisione che i dirigenti montoresi sperano di vivere anche con gli addetti ai lavori valutando l’opportunità di poter integrare nella formazione juniores anche ciclisti che parteciperanno al GP Liberazione: “Domenica viviamo il primo atto di questo progetto destinato a far crescere il movimento agonistico giovanile nella nostra terra – sottolinea Clemente Cavaliere – voglio ringraziare Franco D’Auria proprietario dell’azienda C.P.S. e appassionato di ciclismo. Una persona eccezionale che ha sempre condiviso le mie iniziative, vivendole intensamente ed evitando protagonismi, soltanto come gli imprenditori capaci e appassionati che amano questo sport sanno fare. Il ciclismo campano deve molto aFranco D’Auria”. I partecipanti al Gran Premio Liberazione Junior Cavaliere Bici si misureranno lungo un circuito cittadino di 4,1 chilometri, con partenza e arrivo dinanzi alla Cavaliere Bici, che nel finale presenta un a breve ascesa, 300 metri, la quale ripetuta più volte potrebbe risultare terreno ideale per quei ciclisti che avranno le energie residue per provare l’assolo. Curato sin nei minimi particolari il piano sicurezza con gli agenti della polizia locale, le scorte tecniche e i volontari della Procivis a sostenere l’opera del direttore di corsa Programma Gran Premio Liberazione Junior Cavaliere Bici Domenica 23 Aprile Ore 7,30 ritrovo presso Cavaliere Bici Via marinai d’Italia a Montoro Ore 9 partenza Esordienti 1° e 2° anno Ore 10,30 partenza Allievi Ore 13,00 premiazione e pasta party Fonte : http://www.radiocorsaweb.it/