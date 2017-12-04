Montoro, un altra grande vittoria delle ragazze del Volley

Grandissima vittoria per la EMILIO VIETRI MONTORO che si impone sull'A.P. ISCHIA PALLAVOLO per tre set a zero nella sesta gara di andata del Girone B della Serie D Femminile Fipav Campania.

Ieri pomeriggio, al PalaMontoro, le belle del volley montorese conquistano altri 3 punti e si portano al secondo posto in classifica, a soli 2 punti dalla Capolista imbattuta ASD LIB. GRANVOLLEY CAPUA.

L'imbattuta ISCHIA si ferma a Montoro dove le ragazze di Mister Senatore non concedono sconti e con soli pochi errori all'inizio del primo set, dove si paventava una gara punto a punto, chiudono l'incontro senza difficoltà e con i seguenti parziali 25-17, 12-25 e 25-13.

Ottima prestazione delle atlete montoresi che sabato saranno in trasferta a Caserta contro la VOLALTO.

Chiuderanno il 2017 con il derby casalingo contro la GREENVOLLEYTHEMARCELLO'S il 17 dicembre alle ore 18 al PalaMontoro.

Avanti tutta...!!!

Comunicato stampa