Home Cronaca Montoro, trentenne provoca incidente sotto effetto di droghe

Montoro, trentenne provoca incidente sotto effetto di droghe

di Redazione 13/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I Carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto. Nello specifico, i militari dell’Aliquota Radiomobile, prontamente intervenuti per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito di un incidente stradale verificatosi in Montoro tra una moto ed un’autovettura, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico del centauro, procedevano per il riscontro. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito dell’esame tossicologico al quale il giovane risultava positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.Per lo stesso, unica persona rimasta ferita nel sinistro, scattava dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida nonché il sequestro amministrativo della moto per la successiva confisca.