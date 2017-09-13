Montoro, trentenne provoca incidente sotto effetto di droghe
di Redazione
13/09/2017
I Carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto. Nello specifico, i militari dell’Aliquota Radiomobile, prontamente intervenuti per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito di un incidente stradale verificatosi in Montoro tra una moto ed un’autovettura, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico del centauro, procedevano per il riscontro. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito dell’esame tossicologico al quale il giovane risultava positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.Per lo stesso, unica persona rimasta ferita nel sinistro, scattava dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida nonché il sequestro amministrativo della moto per la successiva confisca.
Articolo Precedente
Atripalda, dopo cinque anni ritorna l'evento di “ Giullarte - Festival internazionale artisti di strada e mestieri
Articolo Successivo
15 e 16 Settembre ad Altavilla festa dell’Udc con De Mita, Follini e Alfano