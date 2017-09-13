Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Montoro, trentenne provoca incidente sotto effetto di droghe

Redazione Avatar

di Redazione

13/09/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Montoro, trentenne provoca incidente sotto effetto di droghe
I Carabinieri della Compagnia di Baiano, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un trentenne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolto. Nello specifico, i militari dell’Aliquota Radiomobile, prontamente intervenuti per i rilievi e gli accertamenti previsti a seguito di un incidente stradale verificatosi in Montoro tra una moto ed un’autovettura, avendo seri sospetti sullo stato psicofisico del centauro, procedevano per il riscontro. L’idea di “averci visto giusto” trovava conferma all’esito dell’esame tossicologico al quale il giovane risultava positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.Per lo stesso, unica persona rimasta ferita nel sinistro, scattava dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, il ritiro della patente di guida nonché il sequestro amministrativo della moto per la successiva confisca.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Atripalda, dopo cinque anni ritorna l'evento di “ Giullarte - Festival internazionale artisti di strada e mestieri

Articolo Successivo

15 e 16 Settembre ad Altavilla festa dell’Udc con De Mita, Follini e Alfano

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

Marijuana light sequestrata in Irpinia, undici quintali distrutti sul posto

12/09/2018

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

Banda delle batterie arrestata a Montefalcione, tentato furto aggravato e ricettazione

08/09/2018

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

Spacciavano cocaina in Irpinia, in manette due giovani sanniti

07/09/2018