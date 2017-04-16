Home Dai Comuni Montoro, gli auguri pasquali del Sindaco Bianchino con un finanziamento importante

16/04/2017

Il Sindaco della Città di Montoro, Mario Bianchino, in occasione delle festività pasquali, ha dedicato un pensiero alla Comunità annunciando loro una notizia importante. "Cari concittadini, un saluto e una Buona Pasqua serena e in famiglia, con un pensiero particolare a quanti vivono una sofferenza in questo periodo e a quanti hanno una difficoltà per quanto riguarda il lavoro, ai giovani che si affacciano alla vita con speranza e fiducia per il futuro. Un augurio che la nostra Montoro unita possa sempre di più ritrovare una forte integrazione in termini di umanità innanzitutto e in termine di disponibilità: sono questi i valori umani, che noi attraverso gli auguri trasmettiamo, sentiamo dentro di noi e che vogliamo possano essere sempre valori fondamentali che vanno a definire e a realizzare il modo di essere nei confronti degli altri. Un augurio di una Pasqua che possa portare Pace, serenità e benessere a tutti, che possa far vivere e valorizzare questa umanità di cui tutti abbiamo bisogno, soprattutto nei momenti di difficoltà. Colgo l'occasione per fare una comunicazione, che non è di rappresentazione di ciò che l'Amministrazione ha fatto e che continua a fare, ma per dire che in materia ambientale abbiamo raggiunto un altro risultato straordinario. Abbiamo ricevuto il decreto di finanziamento, dell'11 aprile 2017, che va a sostenere per l'importo di 4 milioni e 995mila euro, il potenziamento e la ristrutturazione in gran parte della rete fognaria sul territorio comunale. Parte prevalente di Montoro Nord, dove l'esigenza è maggiore e anche per Montoro Sud. Le frazioni interessate saranno per la maggior parte Banzano, Sant'Eustachio, Borgo. Altri interventi significativi ci saranno in località Masseria, della frazione Torchiati, con due condotte della lunghezza di 500 metri, un'altra di 250 metri in località Petrara (tra Misciano e Torchiati), una condotta di 1,3km in località Pescarola alla frazione Preturo e via Laura per 1 km. In questo modo noi andiamo a definire un assetto complessivo del sistema fognario di Montoro in maniera razionale, ordinata e organica. Lavoriamo per lasciarci alle spalle i pregiudizi in materia ambientale, per affrontare e risolvere i problemi più stridenti della nostra realtà comunale, cercando soprattutto di aggredire le difficoltà. Era necessario darvi questa notizia: tutti noi abbiamo lavorato, come Amministrazione, in maniera intensa. Tutti i passaggi sono stati superati con grande impegno, anche con qualche difficoltà, arrivando ad una soluzione che ha soddisfatto tutti. Auguri da parte mia personale e dall'intera Amministrazione Comunale, che è sempre vicina a voi ed è al vostro fianco non solo nei momenti gioiosi, ma anche nei momenti impegnativi, in quelli difficili e nel momento dell'impegno, quello serio, che affrontiamo con dedizione, senza enfasi e senza fare eccessiva pubblicità. Grazie a voi per la vostra collaborazione. Che sia una Pasqua di pace."