Montoro, Estro e Creatività per l’Albero alternativo più bello della Campania

di Redazione 07/12/2017

Torna "Il Natale che vorrei..." la manifestazione ideata dalla Aps SS Salvatore di Torchiati di Montoro giunta alla sua terza edizione. Il giorno 8 dicembre alle 18:00 si accenderà l’Albero di Natale in Piazza Municipio e resterete esterrefatti dalla particolarità e dalla fantasia con cui è stato realizzato. Dopo aver stupito tutti per la realizzazione dell’Albero 2016 con migliaia di bicchieri di carta quest’anno la creatività ha assunto forme diverse, ma per scoprire di cosa stiamo parlando dovrete venire vederlo con i vostri occhi! Subito dopo l'accensione dell'Albero poi tutti al Convento Santa Maria degli Angeli per l'inaugurazione della "IV Mostra dei Presepi Città di Montoro" con un pensiero dedicato al Maestro Presepiale Massimo Lombardi da poco scomparso. Il calendario de "Il Natale che vorrei... 2017" è ricco di appuntamenti realizzati in collaborazione tra associazioni ed Enti. Concerti e spettacoli teatrali curati dalla Aps SS Salvatore in collaborazione con la Proloco Montoro partecipanti al progetto "Talenti d’Irpinia" promosso dalla Provincia di Avellino. Eventi culturali e musicali de la "IV Mostra dei Presepi Città di Montoro", progetto promosso dalla Città di Montoro coordinato dalla consiegliera comunale Paola Guarino e dall’event planner Anna Maddaloni. Tombolate organizzate dalla Parrocchia SS Salvatore e San Martino. Il programma completo verrà reso noto a breve. Quindi l’appuntamento per l’accensione del’Albero più bello della Campania e per il giorno 8 dicembre alle ore 18:00 in piazza Municipio a Torchiati di Montoro. Non mancate!