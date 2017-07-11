Montoro, auto incendiata al Sindaco Bianchino: Arrestato il responsabile
di Redazione
11/07/2017
Nella mattinata odierna, i militari della Compagnia Carabinieri di Baiano hanno tratto in arresto, nella misura domiciliare il presunto responsabile del reato di danneggiamento seguito d'incendio ai danni del Sindaco di Montoro, Mario Bianchino. Le indagini sono state avviate nell'aprile del 2017 a seguito dell'incendio dell'autovettura del Sindaco di Montoro e sono state sviluppate attraverso indagini investigative di carattere tradizionale e di natura tecnica, che hanno consentito di accertare la responsabilità di una persona del luogo autore della condotta dolosa. Importanti prove probatorie sono state acquisite attraverso le immagini di video sorveglianza installate presso alcuni esercizi pubblici ubicati nella zona dell'incendio, grazie alle quali è stato possibile ricostruire l'azione delittuosa. La successiva elaborazione dei dati e le successive indagini hanno portato alla identificazione del responsabile. L'indagine ha inoltre cosentito di ricostruire anche la csuale dell'azione, collegata ad una ritorsione nei confronti del Sindaco Mario Bianchino, per ragioni legate ad asserite promesse non mantenute. In particolare, nella notte tra il 19 ed il 20 aprile 2017, l'indagato si procurava del liquido infiammabile (benzina), prelevandolo dal serbatoio del proprio mezzo agricolo, per poi avviarsi a piedi in direzione della strada dove era parcheggiata l'autovettura del primo cittadino di Montoro. Giunto sul posto, in maniera rapida e fugace, prima cospargeva il veicolo con la benzina, successivamente dando fuoco con un accendino, per poi fuggire lungo le strade limitrofe.
