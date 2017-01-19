Caricamento...

Irpinianotizia.it

Montoro, al "Galiani" presentazione del Progetto Scuola Viva

di Redazione

19/01/2017

Montoro, al
L'Istituto Comprensivo Galiani di Montoro ospiterà domani, 20 gennaio, a partire dalle ore 11, la presentazione del Progetto Scuola Viva, promosso dal Ministero dell’Istruzione, che pone come obiettivo il rafforzamento della relazione tra scuola, territorio e imprese, cercando di contrastare la dispersione scolastica, rendendo la scuola maggiormente attrattiva per i ragazzi. I promotori, infatti, in sinergia con i partner del progetto, intendono trasformarla in un luogo d’integrazione e interessanti attività extracurriculari. Il seminario presenterà ufficialmente i POR (Piani Operativi Regionali) per gli istituti Comprensivi nella provincia di Avellino che hanno aderito. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco della Città di Montoro, Mario Bianchino e dell'Assessore Provinciale all'Istruzione, Girolamo Giaquinto, ci sarà l'introduzione del Dirigente Scolastico del plesso, la prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo e l'accoglienza in musica dell'Orchestra Galiani. Seguiranno gli interventi dei Dirigenti Scolastici degli Istituti che hanno preso parte al progetto: Carmine Iannaccone (Dirigente del "Guarini" di Solofra), Lucia Forino (DS Istituto Statale di Serino), Rita Melchionne Pascale (DS del "Masi" di Atripalda), Angela Rita Medugno (Dirigente dell'IC "Aurigemma" di Monteforte Irpino). Le conclusioni saranno affidate al Consigliere Regionale Dott. Carlo Iannace, Segretario VI Commissione Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali Regione Campania e all'Assessore all’Istruzione, Politiche Sociali Dott.ssa Lucia Fortini.
