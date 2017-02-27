Caricamento...

Miss Italia 2016 “Rachele Risaliti” ad Avellino, ospite speciale di Antonio Martignetti Hairstylist

27/02/2017

Giovedì 2 Marzo Miss Italia 2016 sarà ad Avellino. E’ stata decisa la tappa per Rachele Risaliti che sarà ospite speciale del centro “Doppio Senso Coiffeur” di Antonio Martignetti sito in Corso Umberto I n.118 nel tour Tricologica, partner ufficiale di Miss Italia. Si tratta dell’unica tappa Irpina per la reginetta più bella d’Italia, 21 anni, fiorentina e di altezza 1,77 dagli occhi verdi magnetici. Farà gli onori di casa, l’hairstylist irpino Antonio Martignetti, coiffeur ufficiale tricologica partner di Miss Italia 2016. “Avremo l’onore di ospitare Miss Italia 2016 nel nostro salone e sarà in compagnia dello staff tutto il pomeriggio di Giovedi 2 marzo per il taglio del nastro per il rinnovo locale, una giornata di convivialità aperta a tutti e a quanti vorranno incontrare Rachele Risaliti”, spiega Martignetti, titolare di “Doppio senso coiffeur” che è stato uno dei professionisti irpini nel team Tricologica presente alle semifinali e alle finali di Jesolo  2016. Secondo il programma, Rachele Risaliti sarà nel centro di corso umberto I dalle 17.30 alle 21.00. Per maggiori informazioni sulla pagina facebook doppio senso coiffeur clicca qui
