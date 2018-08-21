Home Irpinia news Maltempo Irpinia: bombe acqua da Avellino a Pratola Serra, esonda torrente

Maltempo Irpinia: bombe acqua da Avellino a Pratola Serra, esonda torrente

di Redazione 21/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Prosegue il maltempo in Irpinia con improvvisi temporali che si scaricano a terra nella loro forma più violenta, quella delle cosiddette bombe d'acqua. Nell'arco di pochi minuti la pioggia intensa, di conseguenza, provoca subito allagamenti e spesso coglie del tutto impreparate le persone in strada e gli automobilisti. Bombe d'acqua in Irpinia stanno devastando le coltivazioni agricole Nelle scorse ore molte zone di Avellino e provincia sono state interessate da vere e proprie piogge tropicali, da Altavilla Irpina a Pratola Serra e fino ad arrivare a Tufo dove, tra l'altro, c'è stata pure l'esondazione di un torrente che ha travolto un ponte. A conclusione dei nubifragi, oltre agli allagamenti, si registrano pure rami di alberi caduti in strada e, soprattutto, ingenti danni all'agricoltura. Tante sono state, ad Avellino e Provincia, le chiamate ai Vigili del fuoco che sono intervenuti per il ripristino della viabilità, ed in certi casi pure per liberare dall'acqua qualche scantinato. E dove le condizioni meteo sono state più avverse, con i nubifragi degli ultimi giorni in Irpinia, il tasso di perdita del raccolto è arrivato a toccare la percentuale massima del 100%. La Coldiretti Campania traccia la mappa dei danni da maltempo all'agricoltura Nel dettaglio, la Coldiretti Campania segnala danni ingenti alle coltivazioni nell’agro nocerino-sarnese, ovverosia nell'area rurale tra Salerno e Napoli. Tra Napoli Nord e Caserta, inoltre, sono stati rilevati danni ai frutteti a causa delle grandinate, così come i produttori di San Marzano Dop dichiarano perdite a causa dell'eccessiva umidità che ha colpito non solo le radici delle piante, ma anche i pomodori in fase di maturazione.