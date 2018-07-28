Libreria perfetta? Ecco come sceglierla
di Redazione
28/07/2018
Quando si passa all’acquisto di un pezzo di arredo per la casa, nel rispetto di specifiche esigenze e seguendo i propri canoni del gusto, bisogna essere liberi di poter selezionare quel giusto elemento che partecipa a far sentire a proprio agio e in totale sintonia con tutto il contesto abitativo. Ecco dunque che tra i tanti complementi, non dovrà per nulla al mondo mancare, in ogni casa che sia casa con la C maiuscola, un angolo dedicato a riporre e ad esporre i tanto amati libri. La libreria finisce spesso con l’essere immaginata come una struttura che appesantisce data la sua mansione e responsabilità di contenimento. Ma è un concetto sbagliato, soprattutto oggi che i tempi sono cambiati e con essi anche le necessità di chi vive la casa e l'ufficio. La scelta di una libreria, che sia perfetta per la sua funzione ma senza creare un ambiente noioso che appesantisce il design dello spazio in cui è posta, da un po' di anni è un sogno che si può facilmente realizzare, grazie a tecnologie di innovazioni e ricerche aziendali su materiali e strutture forti ma allo stesso tempo leggere.
La scelta della libreria seguendo un criterio di stileLa domanda amletica viene dunque spontanea: come si fa a scegliere la libreria? Per prima cosa va considerato il pensiero che la libreria è un componente di arredo davvero molto utile in casa, dal momento che consente di tenere in ordine oggetti ed elementi che in una situazione differente non riuscirebbero a trovare una precisa collocazione: libri, ma pure riviste, cd, dvd, piccoli oggetti di ogni tipo o genere. Le librerie sono diventate inoltre persino un motivo d’arredo e di decoro, che sono in grado di donare all’ambiente un gran bell' impatto estetico, in base a quella che è la loro forma, e a seconda di materiali e di colori che le contraddistinguono da altre.
Libreria: guida alla scelta e all’acquistoUna libreria, come quelle di doopy design può finire pure ad avere la funzione di elemento divisorio tra aree funzionali differenti in uno stesso ambiente: questo in particolare quando è della tipologia “a giorno”, cioè double face, utilizzabile da ambedue i lati. Per questo motivo, una libreria, anche di dimensione minime, può trovare spazio in ogni ambiente della casa: dal classico soggiorno, allo scontato angolo studio, fino alla camera da letto, alla cucina, nell’atrio e ai corridoi/disimpegni, passando anche in modo originale e bizzarro per il bagno. Ovviamente bisogna tener conto che per scegliere una libreria è bene prendere in considerazione alcuni fattori:
- Lo spazio che si ha a disposizione in casa: creare su un foglio di carta la piantina in scala degli ambienti in cui verrà messa una libreria, è il primo consiglio;
- La quantità di oggetti e libri da mettere nella futura libreria, per comprendere le dimensioni ideali della libreria e per sapere quale resistenza al peso deve presentare
