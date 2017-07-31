Caricamento...

Irpinianotizia.it Logo Irpinianotizia.it

Insensato attacco di Viespoli a Montoro e la sua Cena in Bianco

Redazione Avatar

di Redazione

31/07/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Insensato attacco di Viespoli a Montoro e la sua Cena in Bianco
Offese senza senso, forti di un evidente pregiudizio, quelle di Pasquale Viespoli a Montoro e la sua Cena in Bianco. In un attacco a Mastella ed alla sua gestione dell'amministrazione della città di Benevento l'ex sindaco, esponente di Mezzogiorno Nazionale, si esprime così a proposito del Evento Montorese: "Andate a Montoro la fanno da un paio di anni la stessa cena che non è altro che la trasposizione di una borghesia parassitaria che va in bianco su tutto." Questa dichiarazione, insieme ad altre fatte da Viespoli, è parte di un intervista pubblicata da diversi media del Sannio. Gli organizzatori di Cena in Bianco Montoro, Anna Maddaloni ed Alfredo Taiani non ci stanno e garbatamente replicano: "Nostro malgrado siamo tirati in ballo in una disputa tra Viespoli e Mastella che a noi non appassiona. Chi vuole venga pure a Montoro a lezione. Qui, infatti, un gruppo di giovani di buona volontà, in maniera disinteressata e gratuita, promuove un evento capace di aggregare oltre mille persone. Un modo sano per stare insieme, per incontrarsi, per gustare le tipicità della nostra terra. Di "borghesia parassitaria" neanche l'ombra. Da noi, se venite, incontrate persone semplici, gente perbene e soprattutto tanti giovani. Bisticciate pure tra di voi a Benevento, ma lasciate stare la nostra bella terra, le nostre belle iniziative, la nostra bella gente. Noi siamo persone appassionate e non amiamo molto né la "borghesia parassitaria" e tantomeno "politici litigiosi". W Montoro. W Cena in bianco Montoro." Forse l'ex senatore Viespoli dovrebbe informarsi meglio, prima di proferire parole così pregiudizievoli e poco rispettose.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pd Irpino, divisioni e competizioni tra Comune e Congresso.

Articolo Successivo

Solofrana, Carlo Sibilia interroga il Ministro. "Acqua inquinata e pericolosa"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

La situazione nel 2018 del Mercato Immobiliare ad Avellino

05/01/2019

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

Avellino si rinnova: tra i progetti della Giunta spuntano nuove piste ciclabili

01/01/2019

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

Comune di Avellino, Bando buoni libro alunni medie ed istituti superiori

27/12/2018