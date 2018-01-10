Caricamento...

Inizio col botto per la Polisportiva Città di Montoro

Redazione Avatar

di Redazione

10/01/2018

Il 2018 non poteva iniziare meglio per la Emilio Vietri Montoro che in trasferta a Capua, porta a casa una bella vittoria e i due punti che le consentono di raggiungere la stessa Granvolley ed imporsi al vertice della classifica del Girone B della Serie D Femminile Fipav Campania.
Le ragazze di mister Senatore non si arrendono al carattere delle padroni di casa e, dopo un terzo set in cui faticano a recuperare la distanza dalle avversarie, riprendono in mano il gioco e si aggiudicano senza difficoltà il quarto ed il quinto set.
Grande soddisfazione per la Società Montorese che raggiunge la vetta della classifica, fermando il ciclo vittorioso della Granvolley Capua.
Domenica 14 gennaio, la prima squadra dell'A.S.D. Polisportiva Città di Montoro sarà impegnata con l'APD Victoria Marano alle ore 18,00 presso il Pala Montoro.
Avanti tutta... "Mollare? Mai, mai, mai..."
Comunicato stampa
Redazione

