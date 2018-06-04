Caricamento...

Incidente mortale a Montoro tra scooter e furgonato. Giovane perde la vita

04/06/2018

Montoro - Tragedia poco dopo le 20,00  sul tratto di strada che collega Caliano a Preturo, dove si è verificato un incidente stradale dalle conseguenze mortali. La vittima, G.M, che stava viaggiando a bordo di uno scooter ha impattato contro un furgonato grigio.  Immediati i soccorsi e l'intervento dei carabinieri, della locale stazione di Montoro, per i rilievi del caso. Purtroppo gli uomini della stazione dei carabinieri hanno fin da subito registrato il decesso del ragazzo, è ancora incerta la dinamica dei fatti.
