In Irpinia cresce il business: 410 imprese attive in estate
04/07/2018
L'Irpinia fa registrare la miglior performance in Campania per quel che riguarda il business estivo delle imprese. Con 410 imprese attive soltanto in estate, l'Irpinia ottiene un vero e proprio record regionale, con un aumento di percentuale dell'oltre 3% (3,5% nello specifico). Le imprese più gettonate sono certamente quelle che riguardano gli impianti di refrigerazione, ma non mancano anche gli impianti di depurazione per piscine e molto altro. Ecco tutti i numeri del business irpino.
I numeri italiani nel settoreIl business estivo non può che basarsi su certi tipi di settore come quello degli impianti di refrigerazione, depurazione e irrigazione. Sono questi i settori più gettonati in Irpinia, ma sono gli stessi che in Italia hanno grande rilevanza. In tutta Italia le imprese relative a installazione di impianti di refrigerazione, depurazione delle piscine di irrigazione per i giardini sono 64.572. La prima città in Italia per numero di imprese è, chiaramente, Milano con circa 4 mila imprese attive. Seguono Roma (3.838), Torino (3.274), Bergamo (1.824) e Brescia (1.749). Tra le venti città italiane leader delle imprese sopraccitate ci sono certamente quelle settentrionali, ma non bisogna sottovalutare la crescita del sud, a partire dalla città di Napoli che, negli ultimi anni, sta colmando il gap con le altre grandi città italiane.
La grande crescita dell'Irpinia e il primato regionaleIn grande crescita, in quest'ultimo anno, ci sono Napoli (+2,4%), Venezia (+0,7%) e Monza e Brianza (+0,6%), fortemente in risalita per quel che riguarda il business estivo, dei settori che interessano anche l'Irpinia. A proposito, proprio, di Irpinia: quest'ultima è riuscita a giungere al primato regionale con una crescita sensibile del 3,5%. Le imprese che operano nel settore delle refrigerazione, dell'irrigazione dei giardini e, in ultimi, della depurazioni delle piscina sono in forte crescita, e sono aumentate fino ad essere 410 soltanto nella zona di Avellino e provincia. I dati riguardano imprese di fabbricazione, installazione e commercializzazione, e potrebbero aumentare ancor più nei prossimi anni.
