Grottaminarda, droga nell'appartamento, nei guai 20enne

di Redazione 07/12/2016

Grottaminarda - Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino quotidianamente impegnati nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. E nel mirino dell’Arma c’è sempre la lotta alla droga. I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 20enne ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Gli uomini dell’Arma, dopo aver monitorato i movimenti del giovane, hanno individuato nella sua abitazione un possibile obiettivo di interesse nella lotta a quella deplorevole piaga rappresentata dal traffico di stupefacenti, specialmente tra le fasce della popolazione giovanile. Ed infatti, all’esito di perquisizione domiciliare veniva rinvenuta della sostanza stupefacente di tipo marijuana, un bilancino di precisione ed un “grinder”. Alla luce delle evidenze emerse, scattava dunque a suo carico la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.