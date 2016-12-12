Home Politica Giovani Udc, organizzano un dibattito sul tema delle Start up

Giovani Udc, organizzano un dibattito sul tema delle Start up

di Redazione 12/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Venerdi 16 alle ore 18 e 30 presso la segreteria provinciale dell’Udc, i giovani del movimento giovanile hanno organizzato un evento - dibattito sul tema delle Start up con esperti del settore al fine di approfondire le conoscenze su questa materia di importante notevole soprattutto per le fasce più giovani della popolazione. Evento che si lega alle altre attività già organizzate dal gruppo dei giovani n questi due mesi. All’evento di Venerdì dopo le presentazioni che saranno illustrate da Antonio De Cola, membro del comitato provinciale del partito oltre che componente del movimento giovanile irpino, ci saranno gli interventi degli esperti del settore, interverranno l’ingegnere Sabino Tozza Proto Design ,anche egli facente parte dei giovani del partito, e subito dopo l’Ingegnere Antonio Maccario Proto Design per relazionare e illustrare tutte le opportunità che possono aprirsi ai giovani in questo strategico settore, a seguire ci sarà l’intervento del segretario provinciale dell’Udc irpina , l’Avvocato Giuseppe Del Giudice. L’analisi sia tecnica che politica sarà affidata al Consigliere Regionale dello Scudo Crociato Maurizio Petracca. Le conclusioni invece saranno affidate all’Onorevole Giuseppe De Mita. Dichiarazioni di Giuseppe De Mita UDC “Abbiamo fortemente voluto organizzare un dibattito sul tema delle Start Up , perché riteniamo che i questo settore possano aprirsi importanti opportunità sul piano lavorativo soprattutto per quei giovani che sfruttano i loro talenti e le loro intelligenze e capacità nel sistema delle imprese. Questo settore se conosciuto bene, può, a nostro modesto parere, sviluppare le enorme potenzialità” innovative” insite in ogni persona umana. L’incontro di venerdi è solo un inizio di una serie di seminari che a stretto giro incominceremo nelle scuole irpine e nei centri dei paesi”- dichiara Antonio De Cola.