Elezioni Amministrative 2017: prosegue la presentazione delle liste ad Atripalda

In cammino con Piazza Grande per un' Atripalda migliore... con #NunziaBattista candidata alla carica di sindaco. Dopo le prime adesioni alla lista (dell'operatore sociosanitario, laureando in giurisprudenza; del maestro prof., primo fagotto dell'Orchestra Scarlatti di Napoli e del Teatro Verdi di Salerno; di, ambientalista) si comunicano ora le candidature diCon l'adesione convinta e fortemente motivata di Filomena De Simone, Diana Penza ed Eliana Visilli si conferma l'alto profilo della lista Piazza Grande, presente alle prossime elezioni amministrative dell'11 giugno 2017. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi di altri candidati.