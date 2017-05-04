Elezioni Amministrative 2017: prosegue la presentazione delle liste ad Atripalda
di Redazione
04/05/2017
In cammino con Piazza Grande per un' Atripalda migliore... con #NunziaBattista candidata alla carica di sindaco. Dopo le prime adesioni alla lista (dell'operatore sociosanitario Roberto Aquino, laureando in giurisprudenza; del maestro prof. Antonello Capone, primo fagotto dell'Orchestra Scarlatti di Napoli e del Teatro Verdi di Salerno; di Luca Criscuoli, ambientalista) si comunicano ora le candidature di
- - Filomena De Simone, Ufficio eventi, Villa delle Ginestre presso Fondazione Ente Ville Vesuviane;
- Diana Penza, analista chimico clinico;
- Eliana Visilli, dottore commercialista, docente di economia aziendale.
