Elezioni Amministrative 2017: prosegue la presentazione delle liste ad Atripalda

Redazione Avatar

di Redazione

04/05/2017

In cammino con Piazza Grande per un' Atripalda migliore... con #NunziaBattista candidata alla carica di sindaco. Dopo le prime adesioni alla lista (dell'operatore sociosanitario Roberto Aquino, laureando in giurisprudenza; del maestro prof. Antonello Capone, primo fagotto dell'Orchestra Scarlatti di Napoli e del Teatro Verdi di Salerno; di Luca Criscuoli, ambientalista) si comunicano ora le candidature di
  • - Filomena De Simone, Ufficio eventi, Villa delle Ginestre presso Fondazione Ente Ville Vesuviane;
  • Diana Penza, analista chimico clinico;
  • Eliana Visilli, dottore commercialista, docente di economia aziendale.
Con l'adesione convinta e fortemente motivata di Filomena De Simone, Diana Penza ed Eliana Visilli si conferma l'alto profilo della lista Piazza Grande, presente alle prossime elezioni amministrative dell'11 giugno 2017. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi di altri candidati.
Redazione

