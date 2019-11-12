Corsi di seduzione: un trend in grande crescita
di Redazione
12/11/2019
Da qualche anno a questa parte, si parla sempre di più di corsi di seduzione. Questi percorsi formativi, che prevedono momenti di pratica e altri dedicati alla teoria, sono dedicati ovviamente a chi è alla ricerca dell’anima gemella. Questo è quello che pensano tutti! Discutere dei corsi di seduzione significa chiamare in causa anche altri aspetti. Vediamo assieme quali sono.
Perché frequentare un corso di seduzioneI motivi per cui vale la pena frequentare un corso di seduzione sono numerosi. Per comprenderli, prendiamo un attimo in mano il termine seduzione. Quando si chiama in causa questa parola in psicologia, si intende un processo tramite il quale si induce una persona a intraprendere un determinato percorso, affascinandola e convincendola della bontà delle proprie idee. Il significato di seduzione va quindi ben oltre alle questioni sentimentali e tocca anche altri aspetti, come per esempio l’efficacia della comunicazione sul lavoro. Parliamoci chiaro: al giorno d’oggi, comunicare in maniera efficace e convincere il proprio interlocutore della validità del proprio punto di vista è fondamentale per essere competitivi sul mercato del lavoro. Un corso di seduzione può aiutare tantissimo a tal proposito. Seguirne uno permette infatti di sviluppare una delle soft skill più rilevanti sul mercato del lavoro odierno, ossia la capacità di comunicare portando risultati ma senza imporsi.
Corso di seduzione: perché sceglierne uno per migliorare la propria vita personaleCome sopra ricordato, quando si pensa a un corso di seduzione è naturale fare riferimento alla vita personale. C’è chi sceglie un percorso del genere per trovare l’anima gemella e chi, invece, opta per questa alternativa con la semplice intenzione di migliorare la propria spigliatezza nelle relazioni private (se sei alla ricerca di consigli utili in merito, su Inattraction puoi trovare diverse informazioni). I motivi per cui sempre più persone decidono di seguire un corso di seduzione per migliorare la propria vita personale sono diversi. Per rendersene conto basta ricordare che, al giorno d’oggi, il lavoro precario è molto diffuso. Questo porta diverse persone a cambiare spesso città, situazione che non sempre favorisce la conoscenza di potenziali partner e l’approfondimento del rapporto. Con un corso di seduzione, è possibile lavorare su quelle basi che permettono di interagire al meglio con chi si ha davanti. Fondamentale a tal proposito è la conoscenza dei dettagli relativi al linguaggio del corpo, tramite il quale mandiamo ai nostri interlocutori dei messaggi che, molto spesso, risultano più chiari rispetto a quelli verbali.
La tecnologia, una presenza costante nelle nostre viteQuando si pensa ai motivi del successo dei corsi di seduzione negli ultimi anni , è impossibile non farsi venire in mente il ruolo che ha la tecnologia nelle nostre vite. Ci raccontiamo tantissimo sui social e, tramite queste piattaforme, interagiamo con gli altri. Da non dimenticare sono anche le app di messaggistica istantanea che, in virtù della loro gratuità, rappresentano un canale di comunicazione sempre più presente nella nostra quotidianità. Imparare a padroneggiarlo e capire quali sono le scelte che stroncano un rapporto sul nascere è basilare se si ha intenzione di iniziare una relazione al giorno d’oggi.
I luoghi comuni da sradicareUn altro motivo dietro al successo dei corsi di seduzione riguarda il fatto che, grazie a questi percorsi, è possibile sradicare molti luoghi comuni che riguardano i rapporti sentimentali. Tra questi, è possibile ricordare il pensiero, comune a molti uomini, che vede la donna come un essere angelicato privo di istinti e da porre su un piedistallo. Niente di più falso! Quando si punta a sedurre qualcuno, a prescindere dal tipo di relazione che si ha in mente, bisogna ricordare che si ha a che fare con un essere umano che si muove sulla base di istinti, paure, desideri e obiettivi specifici.
