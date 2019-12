Come imparare l’inglese in maniera rapida ed efficace

Al giorno d’oggi, soprattutto per motivi di lavoro, ci si può trovare nelle condizioni di dover imparare l’inglese in maniera rapida. Come muoversi? Nelle prossime righe, puoi trovare alcuni consigli molto utili al proposito.

L’importanza dell’ascolto

L’ascolto è un senso fondamentale per l’apprendimento. Per rendersene conto, basta pensare ai primi processi di apprendimento dei bambini, che avvengono per imitazione a partire dall’ascolto.

Per questo motivo, se si ha intenzione di imparare l’inglese in maniera efficace è essenziale non trascurare tale aspetto. Una dritta pratica utile può prevedere il fatto di scegliere un podcast legato a un argomento particolarmente caro e di iniziare ad ascoltarlo.

Nei primi momenti, non è necessario prestare la massima attenzione. Quello che conta è infatti iniziare a “masticare” quotidianamente la lingua e ad abituarsi ai suoni.

La lettura dei quotidiani

Un buon modo per imparare l’inglese in maniera rapida prevede il fatto di leggere i quotidiani in lingua originale. In questo modo, è possibile familiarizzare con contenuti legati a diversi argomenti e imparare un ampio numero di espressioni idiomatiche.

L’importanza dei vocaboli

Per imparare l’inglese in maniera rapida, è importantissimo apprendere il maggior numero possibile di vocaboli. Chi vuole ottenere risultati da questo punto di vista deve approfittare di ogni occasione, dalla serie tv, fino all’articolo letto per caso per lavoro.

Una valida strategia per consolidare la memorizzazione prevede il fatto di scriverli su un quaderno ad hoc. La scrittura a mano consente infatti di ottimizzare i processi di memorizzazione.

Attenzione alla conversazione

Per destreggiarsi con l’inglese, è necessario innanzitutto essere in grado di sostenere una conversazione. Leggere e comprendere gli articoli è importante ma, parliamoci chiaro, le principali interazioni avvengono vocalmente.

Alla luce di questo aspetto, padroneggiare lo speaking è basilare. Molto utile a tal proposito può rivelarsi la scelta di un corso di inglese su Skype. Perfezionare la conversazione con questo approccio è vantaggioso per diversi motivi.

Le lezioni di inglese su Skype – che vengono messe a disposizione da realtà come Speakingathome.it – consentono innanzitutto di perfezionare un aspetto fondamentale della propria formazione senza muoversi da casa o dall’ufficio e risparmiando sui costi della benzina.

Inoltre, si ha il docente a propria completa disposizione, con la conseguente possibilità di fare tutte le domande che si ritengono necessarie.

In questo modo è infine possibile scegliere gli insegnanti sulla base della loro specializzazione (p.e. il business english o l’inglese per lavorare in campo medico).

L’approccio giusto per imparare l’inglese rapidamente

Apprendere l’inglese rapidamente significa partire con il piede giusto. Questo vuol dire, per esempio, evitare di porsi obiettivi irraggiungibili. Se si parte da un inglese poco più che scolastico, pensare di raggiungere un livello madrelingua in poche settimane è illusorio.

Una buona idea può essere quella di scrivere ogni settimana gli obiettivi che si intende raggiungere e di vedere se, di volta in volta, si riesce a centrarli. Se un obiettivo appare eccessivamente complesso, lo si può dividere in tante piccole parti.

Un altro aspetto sul quale è bene riflettere riguarda la paura eccessiva di sbagliare. Soprattutto se si opta per le lezioni di conversazione su Skype, è necessario evitare di chiudersi ed essere il più possibile aperti con il docente, in modo da permettergli di capire quali sono gli aspetti da migliorare.

Un ulteriore consiglio, da mettere in atto quando si ha tempo, è quello di partire da soli per un Paese dove si parla inglese, impegnandosi ad evitare, per quanto possibile, i contesti caratterizzati dalla presenza di italiani.