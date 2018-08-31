Come depurarsi dalla abbuffata di ferragosto
di Redazione
31/08/2018
Estate è sinonimo di libertà. Libertà dal lavoro, dagli impegni quotidiani, dallo stress, dai doveri, insomma liberi da tutto. E ci sta alzarsi più tardi, andare in giro la sera e concedersi qualche peccato di gola. Anche perché dopo aver trascorso l’intero inverno e tutta la primavera a combattere con la bilancia a suon di cyclette o di addominali per vincere la prova costume, viene spontaneo concedersi il lusso di qualche leccornia ipercalorica.
Abbuffata ferragosto: come rimettersi in formaIl momento più peculiare di tutta l’estate è sicuramente la giornata di ferragosto, momento in cui ci si riunisce con parenti e amici per succulente grigliate, brindisi e falò. E proprio perché è giorno di festa dimentichiamo un po' tutti il peso forma e ci lasciamo andare alla faccia di tutti gli sforzi e i sacrifici fatti nei mesi precedenti per entrare alla perfezione nel bikini. Molti saranno i pranzi, gli aperitivi, le cene con familiari e amici che ci concederemo a ferragosto (e in linea di massima un po' tutta l’estate), ne saremo contenti, mangeremo liberamente fino a sentirci davvero sazi. Ma poi? Tutti questi peccati di gola rischiano di mandare all’aria ogni nostro sforzo passato, e occorre dunque esser pronti a rimediare a queste peccaminose ma pericolose (per il peso) abbuffate. Il rimedio esiste e non c’èda preoccuparsi, non serve altro che seguire dei piccoli passi per depurarsi e sopperire alle abbuffate dei giorni di festa e vacanza, come suggerisce anche Alessandro Rivale di Depurarsi.com per non perdere la linea acquisita i mesi precedenti.
Dopo ferragosto depurarsi mangiando lightDopo ferragosto dire addio a zuccheri calorie e cibi grasso. Dobbiamo riprendere un regime alimentare sano e leggero, quindi piccolo sforzo e basta con fritture, brioche, gelati e piatti corposi. L’ideale sarebbe salutare pure gli alcolici, per assumere molta più acqua e tisane sia digestive che depuranti. A tal proposito si consigliano quelle al finocchio o alla melissa, o anche quelle al tarassaco e al tiglio. Come piatto ideale depurativo si consiglia invece il minestrone, che è talmente versatile da poter essere consumato anche freddo, misto a cereali o legumi avrà un sapore ancora più buono. Un tipico esempio di menu depurativo dopo ferragosto prevede una colazione a base di yogurt magro e cereali (o in sostituzione crusca di avena). A metà mattina è importante lo spuntino che si può fare mangiando un frullato un frutto o della verdura tipo un cetriolo. Per il pranzo e la cena sì al consumo di carne bianca alla griglia accompagnata da lattuga all’insalata, con finocchi e pomodori. Altra regola è di non strafare nel consumo pane: una fetta di pane integrale basta e avanza. Per lo spuntino, consiglio a 360 gradi: sempre e solo un frutto. A cena infine oltre al minestrone andrà ben anche circa 150 g di pesce azzurro accompagnato da insalata di rucola Per buttare via le calorie assunte con le grosse abbuffate si può anche passeggiare a lungo dopo aver mangiato o una bella pedalata in bicicletta. La corsa si ma non con il calore del sole, sempre meglio nelle ore di frescura.
