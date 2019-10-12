Come arrivare e muoversi a Bologna
di Redazione
12/10/2019
Avete in programma un viaggio a Bologna? Che sia lavoro, studio o quant’altro, è bene raccogliere alcune informazioni prima di partire, in modo tale da capire effettivamente come poter girare la città in totale sicurezza e senza perdere tempo. Bologna è una di quelle città che presentano un patrimonio sia culturale che artistico veramente ineguagliabile e si può girare non solamente a piedi, ma pure usando un’ecologissima bicicletta. Il fatto che il centro di Bologna si circondato dalle mura di cinta consente di poter ammirare e scoprire i principali monumenti senza problemi e senza timore di dover affrontare un traffico impressionante e di non riuscire nemmeno a muoversi.
Come arrivare a BolognaPer arrivare a Bologna ci sono tante soluzioni. La prima è quella in aereo: nella città emiliana è presente l’aeroporto Guglielmo Marconi, che si trova sei chilometri a distanza rispetto alla città. Altrimenti si può optare per l’auto: in questo secondo caso si può sfruttare sia la tangenziale, con l’uscita 4 bis, sia l’autostrada, A1 (con l’uscita Borgo Panigale), A13 (uscita Borgo Arcoveggio), A14 (uscita Bologna San Lazzaro) in base alla provenienza. Poi trovi su Looking4.com i migliori parcheggi dove lasciare la propria vettura. Se nessuno vi viene a prendere in aeroporto, per fare questo tragitto fino al centro cittadino c’è la possibilità di optare per il taxi o per il servizio navetta BLQ. Nel primo caso, il prezzo della corsa varia tra 15 e 25 euro e dipende sia dagli orari che dal punto in cui dovete recarvi. In alternativa, ci sono i mezzi pubblici, rappresentati dal servizio navetta BLQ. Quest’ultimo parte direttamente dalla stazione dei treni ed è in grado di collegare il centro di Bologna al suo aeroporto in soli 25 minuti. È chiaro che negli orari in cui c’è più traffico ci metterà qualcosina in più, circa 40 minuti. Ad ogni modo, la frequenza di tale servizio navetta è ottima, visto che le corse partono circa ogni 11 minuti: la prima c’è alle 5 del mattino e l’ultima arriva fino alle 23:35. Interessante notare come il servizio BLQ non garantisca tante fermate nel centro storico, mentre il biglietto ha un costo pari 6 euro. Un altro mezzo di trasporto per arrivare a Bologna è certamente il treno. Dalla stazione della città emiliana ci sono treni regionali, ma anche quelli a lunga percorrenza. La stazione in centro si trova nei pressi della via dello shopping, ovvero via Indipendenza e, di conseguenza, è facilissima da raggiungere dalle mura di cinta. Da Bologna passano anche i treni dell’alta velocità: fino a Milano sono circa 60 minuti, mentre fino a Firenze ci si impiega circa 40 minuti. Altrimenti si può scegliere di andare a Bologna in bus, con la stazione che si trova a pochi passi dal centro cittadino. Anche in questo caso, ci sono bus che partono e arrivano da ogni tipo di città, sia italiana che europea.
Come ci si muove a BolognaUna volta arrivati a Bologna, invece, bisogna capire quali mezzi scegliere per muoversi in maniera il più possibile fluida ed efficace. Non c’è una metropolitana, ma la rete di bus è piuttosto efficiente. Un biglietto da 75 minuti si paga 1,30 euro e c’è la possibilità di prendere più di una linea. Dalla stazione al centro, giusto per fare un esempio, ci sono due linee possibili, ovvero la numero 21 e la 30. Dalla stazione dei treni fino a Piazza Maggiore, in realtà, si potrebbe anche pensare di andare a piedi, dato che sono solamente 15 minuti di camminata. L’intero centro di Bologna, come detto, si può visitare tranquillamente a piedi, ma anche la bicicletta può essere un ottimo mezzo per muoversi, dato che non ci sono particolari dislivelli da affrontare.
Articolo Precedente
Oro e metalli, il periodo estremamente positivo dell’argento
Articolo Successivo
Termoarredo bagno: non solo un modo per riscaldare l’ambiente