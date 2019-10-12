Come arrivare e muoversi a Bologna

Avete in programma un

? Che sia lavoro, studio o quant’altro, è bene raccogliere alcune informazioni prima di partire, in modo tale da capire effettivamente come poter girare la città in totale sicurezza e senza perdere tempo. Bologna è una di quelle città che presentano un

veramente ineguagliabile e si può girare non solamente a piedi, ma pure usando un’ecologissima bicicletta.

Il fatto che il centro di Bologna si circondato dalle

consente di poter ammirare e scoprire i principali monumenti senza problemi e senza timore di dover affrontare un traffico impressionante e di non riuscire nemmeno a muoversi.

Come arrivare a Bologna

Per arrivare a Bologna ci sono tante soluzioni. La prima è quella

: nella città emiliana è presente

, che si trova sei chilometri a distanza rispetto alla città. Altrimenti si può optare per

: in questo secondo caso si può sfruttare sia la

, con l’uscita 4 bis, sia

, A1 (con l’uscita Borgo Panigale), A13 (uscita Borgo Arcoveggio), A14 (uscita Bologna San Lazzaro) in base alla provenienza. Poi

la propria vettura.

Se nessuno vi viene a prendere in aeroporto, per fare questo tragitto fino al centro cittadino c’è la possibilità di optare per il

o per il

. Nel primo caso, il prezzo della corsa varia tra 15 e 25 euro e dipende sia dagli orari che dal punto in cui dovete recarvi. In alternativa, ci sono i mezzi pubblici, rappresentati dal servizio navetta BLQ.

Quest’ultimo parte direttamente dalla

ed è in grado di collegare il centro di Bologna al suo aeroporto in soli

. È chiaro che negli orari in cui c’è più traffico ci metterà qualcosina in più, circa 40 minuti. Ad ogni modo, la

è ottima, visto che le corse partono circa ogni 11 minuti: la prima c’è alle 5 del mattino e l’ultima arriva fino alle 23:35. Interessante notare come il servizio BLQ non garantisca tante fermate nel centro storico, mentre il biglietto ha un costo pari 6 euro.

Un altro mezzo di trasporto per arrivare a Bologna è certamente il

. Dalla stazione della città emiliana ci sono treni regionali, ma anche quelli a lunga percorrenza. La stazione in centro si trova nei pressi della via dello shopping, ovvero

e, di conseguenza, è facilissima da raggiungere dalle mura di cinta.

Da Bologna passano anche i

: fino a Milano sono circa 60 minuti, mentre fino a Firenze ci si impiega circa 40 minuti. Altrimenti si può scegliere di

, con la stazione che si trova a pochi passi dal centro cittadino. Anche in questo caso, ci sono bus che partono e arrivano da ogni tipo di città, sia italiana che europea.

Come ci si muove a Bologna

Una volta arrivati a Bologna, invece, bisogna capire quali mezzi scegliere per muoversi in maniera il più possibile fluida ed efficace.

, ma la

è piuttosto efficiente. Un biglietto da 75 minuti si paga 1,30 euro e c’è la possibilità di prendere più di una linea. Dalla stazione al centro, giusto per fare un esempio, ci sono due linee possibili, ovvero la numero 21 e la 30.

Dalla stazione dei treni fino a Piazza Maggiore, in realtà, si potrebbe anche pensare di andare

, dato che sono solamente 15 minuti di camminata. L’intero centro di Bologna, come detto, si può visitare tranquillamente a piedi, ma anche la

può essere un ottimo mezzo per muoversi, dato che non ci sono particolari dislivelli da affrontare.